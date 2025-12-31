Repaso de la F1 2025: Franco Colapinto gana la lucha por el segundo asiento de Alpine

Como demostró el jefe de Alpine, Flavio Briatore, en 2025, Red Bull no es la única organización de la Fórmula 1 capaz de tomar decisiones duras con sus pilotos. El debutante Jack Doohan apenas estaba empezando cuando una serie de incidentes fue suficiente para que le cayera la guillotina, siendo el accidente a alta velocidad en Suzuka el error más visible que llevó a que el australiano fuera relegado a un rol de piloto reserva tras la sexta ronda en Miami.

Eso cortó la carrera de Doohan en la Fórmula 1, ya que un regreso parece poco probable actualmente, con la expectativa de ir a la Super Fórmula en 2026 tras haber realizado pruebas en Suzuka, donde de todos modos volvió a sufrir accidentes.

La realidad es que, salvo que hubiera mostrado un rendimiento espectacular como debutante, el lugar de Doohan en la parrilla ya había quedado debilitado por la contratación en el receso de temporada del ex Williams Franco Colapinto.

Colapinto fue incorporado inicialmente como parte de un grupo de pilotos reserva, y el afable argentino pudo aportar un respaldo significativo de patrocinadores. Eso no es un menosprecio a las cualidades de conducción de Colapinto, pero tampoco es difícil entender por qué Doohan tenía la correa más corta que la que ha tenido Colapinto desde su ascenso.

Subirse a un coche nuevo a mitad de temporada no fue precisamente un gran regalo de cumpleaños para Colapinto, que cumplió 22 años en mayo, y mucho menos cuando el coche en cuestión es el díscolo Alpine A525. Mientras el experimentado Gasly también tenía problemas para sacarle rendimiento al auto, Colapinto contaba con un bagaje mucho más reducido al que recurrir mientras intentaba adaptarse al estilo de conducción diferente que requería el coche de Enstone respecto de lo que estaba acostumbrado en Williams.

Franco Colapinto, Alpine Photo by: Peter Fox / Getty Images

Pese a una reprimenda pública de Briatore a mitad de temporada, Colapinto hizo lo justo y necesario para conservar su asiento hasta el final del año y logró acercarse a Gasly en ritmo, lo que le permitió extender su permanencia hasta 2026.

Colapinto terminó la temporada siendo ampliamente superado por Gasly en clasificación por 17-5 y sin sumar puntos, algo comprensible, tal como señaló el propio Steve Nielsen, director del equipo, teniendo en cuenta que Alpine fue el primer equipo en dejar de desarrollar su coche de 2025 para concentrarse por completo en 2026.

"Es decepcionante", resumió Colapinto su campaña con Alpine en 2025. "A veces es complicado mantener la motivación, pero estoy bastante contento de que el equipo siguiera empujando hasta el final. Hicimos lo mejor que pudimos, pero simplemente no teníamos el ritmo.

"Hacia el final fue peor porque todos seguían trayendo actualizaciones y nosotros ya no podíamos trabajar realmente el coche. Pero el año que viene debería ser mucho mejor y estoy entusiasmado con eso".

Mientras Alpine apunta a convertirse en una fuerza competitiva del pelotón medio con unidades de potencia cliente de Mercedes, su segundo asiento bien podría aumentar de valor en los próximos 12 meses. Colapinto tendrá que progresar junto al equipo para hacerlo suyo a largo plazo. Y bastante rápido, además, antes de que el impredecible Briatore vuelva a cambiar de opinión.