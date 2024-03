Bearman: Hamilton me sacó del coche al final de la carrera en Yeda

Oliver Bearman , piloto junior Ferrari que marcó la pole position para la carrera principal de F2 en Arabia Saudita, fue llamado por el equipo de Maranello antes de la FP3 del viernes para sustituir a Carlos Sainz , quien debió abandonar el fin de semana de competencia por una apendicitis.

Bearman impresionó de inmediato en su única sesión de entrenamientos antes de clasificarse 11º, y el británico de 18 años lo refrendó el sábado con una gran carrera hasta la séptima plaza.

Bearman asegura que Hamilton tuvo que ayudarlo a salir del coche tras correr en uno de los circuitos más exigentes de la F1 y agradeció el reconocimiento que recibió por parte de algunos de sus ídolos.

"Crecí viendo a estos tipos luchar y fue agradable compartir la pista con ellos", dijo Bearman. "Fue un placer recibir su reconocimiento".

"(Lewis) básicamente me sacó del coche porque estaba en apuros".

"Fue realmente físico. En una carrera como esta - una de las pistas con menor degradación de la temporada y una de las de mayor G lateral- estás dando más o menos 50 vueltas de clasificación".

Oliver Bearman, Ferrari SF-24 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

Como piloto reserva de Ferrari, lo que incluye pruebas privadas con coches anteriores de F1, así como apariciones en FP1 y tareas de pruebas con Haas, Bearman estaba lo suficientemente preparado como para entrar en acción con poca antelación.

Pero lo que más impresionó al paddock fue su actitud tranquila y serena. No se amilanó durante la intensa salida y la dificultad de la primera vuelta y encontró su ritmo durante el segundo stint con neumáticos duros, manteniendo el ritmo de los pilotos que lo precedían.

Cuando se le preguntó si sintió nervios en la salida, respondió: "Sinceramente, sorprendentemente me sentí como en cualquier otra carrera".

"El procedimiento es un poco diferente al de las carreras de F2, pero una vez que se encienden las luces te centras en lo que te rodea".

"Por suerte las radios de la F4 no se emitían, pero en la F3 estaba un poco más enfadado y he aprendido a lo largo de los años que eso no aporta ningún rendimiento".

"Pasara lo que pasara intenté mantener la calma, sobre todo en una situación así. Sabíamos que la carrera iba a venir hacia nosotros, así que mantuve la calma y dejé que viniera".

Bearman admitió que estaba "aprendiendo en el trabajo" después de que Yuki Tsunoda Nico H ulkenberg lo superaran inicialmente en el despliegue de energía.

Nico Hulkenberg, Haas VF-24 lucha con Oliver Bearman, Ferrari SF-24 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

"En la reanudación hice un movimiento bastante bueno sobre (Tsunoda) y no creo que esperara que le cubriera el interior".

"Tenía mucho más ritmo que estos chicos y ellos fueron un poco más inteligentes que yo con el uso de la energía, que es algo que nunca había tenido que hacer antes".

"Estaba aprendiendo sobre la marcha. Especialmente con Nico, parecía que usaba la batería en los sitios adecuados y yo en los equivocados, así que tardé unas cuantas vueltas en darme cuenta".

"Me mantuve disciplinado y no intenté ir demasiado rápido".