Checo Pérez admite la culpa por la sanción en Yeda: "Fue un error mío"

Sergio Pérez tuvo una sólida actuación el sábado en la carrera de F1 disputada en el circuito de Jeddah Corniche, donde el piloto mexicano inició tercero y finalizó segundo corriendo a un ritmo similar al de Max Verstappen, ganador de la carrera en otro 1-2 de Red Bull Racing.

La única mancha para el de Guadalajara fue un incidente al salir de su parada en los pits durante el período de coche de seguridad, cuando casi se genera un choque con Fernando Alonso, de Aston Martin.

Los comisarios deportivos de la FIA le aplicaron a "Checo" Pérez cinco segundos de penalización en la carrera y luego le agregaron un punto a su licencia, con lo que llegó a un total de ocho en 12 meses.

"He hecho una gran salida. Desafortunadamente, no pude mantenerme delante de Charles (Leclerc) porque se mantuvo ahí y, obviamente, le dejé espacio en la curva 2 y era su curva en la curva 4. Así que fue un buen comienzo, una buena salida una vez más. Y a partir de ahí, fui capaz de pasar a Charles, creo que en dos o tres vueltas. Y entonces se veía bien, la carrera", comenzó Pérez al repasar su carrera en Yeda

"Estaba a tres segundos de Max, y creo que la degradación en ese stint medio se veía bastante bien. Pero, por desgracia, entonces nos vimos comprometidos con un coche de seguridad tan temprano, y eso significó que, básicamente, todo el mundo entró en boxes", continuó.

"Cuando salí, en realidad fue un error mío, porque el equipo me dijo que esperara. Pero miré a la derecha y no había nadie cuando miré. Pero en retrospectiva, creo que la penalización fue correcta y eso comprometió bastante nuestra carrera", explicó.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB20 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Al ser preguntado sobre la visión que tiene un piloto desde el habitáculo en un momento como ese, Pérez detalló: "Puedes ser consciente de lo que pasa a tu alrededor, sin duda. Y cuando miré por el retrovisor, no había nadie. Vi que no tenía la liberación adecuada, pero no vi a nadie. Así que a veces el equipo puede ser un poco más lento que tú en el coche. Pero esta vez fue al revés. Así que sí, me equivoqué, pero por suerte no cambió la carrera".

Alonso, por su parte, declaró que la sanción de cinco segundos a Pérez le pareció suficiente porque la situación no pasó a mayores, pero advirtió que no otro hubiera sido el caso si se daba un accidente.

"Cuando no pasa nada está bien y la penalización es más que suficiente. El problema es que si sucede una situación desafortunada, chocas o retiras el coche, parece que cinco segundos no es suficiente, ¿no? Pero hoy, tuvimos suerte. Y ambos coches siguieron en carrera y todo estuvo bien", dijo el español.

