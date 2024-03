¿Horner está cerca de ser despedido de Red Bull F1?

A pesar del tsunami mediático que ha azotado a Red Bull en todo el mundo desde que salió a la luz el asunto Horner el pasado 5 de febrero, el británico aún no ha sido suspendido de su cargo como director del equipo Red Bull Racing, y mucho menos despedido. Pero ahora el viento podría cambiar y podría perder su trabajo después de todo, según una investigación de Motorsport-Total.com, web hermana de Motorsport.com.

El sábado por la noche, tras otro 1-2 de Red Bull en el Gran Premio de Arabia Saudita, todo parecía ir bien en el mundo. La escalada total de los frentes internos de Red Bull, que se hizo visible públicamente el viernes a través de declaraciones de Helmut Marko y Max Verstappen y el sábado por la mañana de Jos Verstappen, parecía calmarse.

Oliver Mintzlaff, director general de Proyectos Corporativos e Inversiones de Red Bull GmbH, había logrado convencer a todos los implicados para que dejaran de lavar los trapos sucios, al menos de cara al exterior. "No queremos hablar de temas de RRHH delante del mundo", dictó a algunos periodistas antes del inicio de la carrera.

¿Qué papel desempeña Franz Watzlawick, el otro hombre fuerte de Red Bull?

Un mensaje que caló. Tanto Marko y Verstappen como Horner fueron preguntados por la latente lucha de poder tras la carrera, pero sin excepción dieron respuestas diplomáticas. "Mi relación con Helmut no es un problema. Creo que siempre es franco, pero así es Helmut", dijo Horner, por ejemplo.

Mintzlaff, y este es un detalle significativo en esta historia, estuvo acompañado en Arabia Saudita por Franz Watzlawick, responsable de "la lata" en el Grupo Red Bull, como se dice frívolamente internamente. Es el CEO del área de bebidas de la compañía. Fue un movimiento inusual, ya que Watzlawick no es responsable de la Fórmula 1 ni ha hecho nunca una aparición pública en ella.

Sin embargo, una investigación de Motorsport-Total.com ha revelado ahora que Watzlawick podría desempeñar un papel decisivo en el proceso de búsqueda de una solución limpia en interés del Grupo Red Bull en su conjunto. Especialmente cuando se trata de sacudir el apoyo de los propietarios mayoritarios tailandeses a Horner.

El propio Horner parece tener una percepción muy diferente de las conversaciones en Arabia Saudita: "Oliver me ha apoyado mucho, pero también el otro director general, Franz Watzlawick... hay tres directores generales en Red Bull, y los dos que han estado hoy aquí me han apoyado mucho. Es bueno verlos venir y apoyar al equipo".

Reunión cumbre en Dubai

El domingo estaba prevista una reunión en Dubai entre Watzlawick, Mintzlaff y Chalerm Yoovidhya, accionista mayoritario tailandés, para discutir los próximos pasos de Red Bull GmbH en el asunto Horner. Desde Motorsport-Total.com se desconoce si la reunión ya ha concluido en el momento de la publicación de este artículo o si tendrá lugar en otro momento del día.

Mientras tanto, sin embargo, se ha filtrado lo que será un punto clave en la agenda de la reunión. A saber, la gran preocupación, sobre todo en la parte austriaca de Red Bull GmbH, es que una continuación de la colaboración con Horner podría tener un impacto negativo en el área de negocio de Watzlawick, las ventas de bebidas.

Hay que tener en cuenta que en Estados Unidos en particular, la sensibilidad hacia temas como el acoso sexual es extremadamente alta. No sólo, sino especialmente desde el caso Weinstein en Hollywood. No se puede descartar que grandes cadenas de distribución como Walmart acaben retirando las latas de Red Bull de sus gamas de productos si el escándalo se extendiera aún más.

Para el Grupo Red Bull, para el que el mercado norteamericano es tan importante, esto sería un desastre mayúsculo. Un argumento con el que, al parecer, Watzlawick también podría encontrar ahora apoyo en Yoovidhya. Hasta ahora, no se lo ha convencido para que despida a Horner. Pero cuando se trata de dólares fuertes, "cambia el viento", dice una fuente que desea permanecer en el anonimato.

La empleada suspendida planea una declaración pública

Además, según informaciones de Motorsport-Total.com, en vista de las recientes apariciones de Horner con los medios y ruedas de prensa, la mujer que fue asistente personal de Horner durante años y que lo ha denunciado inicialmente ahora también salir a dar su versión.

Al parecer, la mujer está preparando una declaración pública para la próxima semana con el fin de presentar su propia perspectiva y no permitir que las declaraciones de Horner, que ella considera engañosas, queden sin respuesta. Si realmente diera este paso, sería la siguiente etapa de la escalada - y aumentaría significativamente la presión sobre Horner y Red Bull.

El comentarista de Sky Alemania, Ralf Schumacher, cree que Horner tendrá "una posición muy, muy difícil internamente" después de la reunión de Dubai -y subraya en una entrevista con Motorsport-Total.com: "Sí, creo que Christian Horner debería dimitir, y sí, creo que dimitirá. No creo que sobreviva".

El ex piloto de Fórmula 1 asume que Yoovidhya no tendrá más remedio que distanciarse de Horner ante las presiones de socios como Ford u Honda o los posibles riesgos en la colaboración con cadenas de distribución como Walmart.

¿Qué tiene que ver McDonald's en el asunto Horner?

"Sabemos que Estados Unidos es extremadamente crítico en estos asuntos. Ni siquiera hacen preguntas, despiden a la gente directamente si se puede demostrar que alguien tiene relaciones inapropiadas con otras personas de la empresa. El jefe mundial de McDonald's es un buen ejemplo de ello", afirma Schumacher.

Lo que quiere decir con esto es que McDonald's despidió al entonces CEO Steve Easterbrook en 2019 después de que tuviera que admitir que había enviado mensajes sexualmente sugerentes a una empleada como parte de una relación consentida. Easterbrook afirmó inicialmente que no se habían producido otros incidentes de este tipo.

Sin embargo, McDonald's lo desplazó y más tarde recibió información de que Easterbrook había mantenido relaciones sexuales con más personas dentro de la empresa. La historia terminó con Easterbrook teniendo que devolver 105 millones de dólares a la empresa de comidas rápidas porque se pudo demostrar que había mentido en el procedimiento de conformidad.

Este ejemplo no pretende en absoluto sugerir que el caso Easterbrook sea directamente comparable al caso Horner. Pero demuestra claramente lo delicadas que son estas cuestiones en EE.UU. y lo rápido que estos escándalos pueden tener repercusiones económicas. A Horner se le sigue aplicando la presunción de inocencia.

"Seguimos adelante", dijo Horner el sábado por la noche después de la carrera en Arabia Saudita. Un día después, ya no parece descartable que ese "seguimos adelante" adquiera un significado completamente distinto. Y, después de todo, podría perder su puesto como director del equipo Red Bull Racing.

Este artículo fue enviado a Red Bull GmbH antes de su publicación con una solicitud de comentarios. Hasta el momento, la empresa no ha respondido a esta solicitud.

