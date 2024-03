Checo Pérez explica la preocupación que se llevó de Yeda

Sergio Pérez tuvo una sólida carrera el sábado en el circuito de Jeddah Corniche, donde el piloto mexicano inició tercero y finalizó segundo para completar con Max Verstappen el segundo 1-2 consecutivo de Red Bull Racing tras el obtenido siete días antes en Bahréin.

Y a diferencia de la primera carrera de la temporada, "Checo" Pérez mostró un ritmo mucho mejor que le permitió girar a un nivel similar al de su compañero de equipo, lo cual consideró un paso adelante respecto a la cita de Sakhir.

"Creo que el fin de semana pasado fue una carrera muy pobre en términos de cómo la gestionamos, la cantidad de degradación (de neumáticos) que tuvimos. Pero entendimos las razones. La carrera de hoy (por ayer) ha sido bastante buena porque hemos podido progresar desde el viernes a la carrera", comentó Pérez en conferencia de prensa.

Sin embargo, hay un asunto que le quedó en la cabeza al piloto de Guadalajara que quiere comprender en el análisis que hará con Red Bull tras la ronda de Yeda y es su rendimiento en la sesión de clasificación.

"Creo que en clasificación hemos dado un paso atrás. Y esa es la clave principal de nuestro fin de semana, entender por qué fuimos más lentos (en clasificación) que en la FP2 cuando se corrige todo. Así que tenemos que entender las razones y asegurarnos de que podemos seguir progresando", declaró.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Sergio Perez, Red Bull Racing, Charles Leclerc, Ferrari, Jerome Lafarge, Red Bull Racing Photo by: Shameem Fahath

Por otro lado, "Checo" Pérez consideró que el período de coche de seguridad motivado por el accidente de Lance Stroll complicó su carrera, ya que en ese momento se encontraba a solo un par de segundos de Verstappen y luego quedó detrás de Lewis Hamilton y con una sanción de cinco segundos. De todos modos insistió en que el saldo para él era positivo.

"Creo que ese coche de seguridad temprano desafortunadamente comprometió mucho nuestra carrera, pero creo que fuera de eso fue un rendimiento sólido. Realmente sentí que dimos los dos pasos adelante que estaba buscando para este fin de semana, así que nos estamos acercando", dijo en Sky Sports F1.

Pese al contundente doblete de Red Bull, Pérez piensa que las cosas están más apretadas de lo que se vio en el Gran Premio de Arabia Saudita porque Ferrari no pudo mostrar todo su potencial con Charles Leclerc.

"Creo que ellos no tenían el balance correcto y no pudieron tener la consistencia, pero el ritmo está ahí para Ferrari. Creo que definitivamente habrá pistas donde estarán mucho más cerca de nosotros. Pienso que hoy quizás no maximizaron todo su potencial, y nosotros lo hicimos, pero están mucho más cerca de lo que vimos hoy", aseguró.

