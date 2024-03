Leclerc revela qué pensó al quedar entre Checo Pérez y el muro en Yeda

Charles Leclerc y Sergio Pérez protagonizaron una buena batalla en el arranque de la carrera de F1 el sábado en el circuito de Jeddadh Corniche.

El piloto monegasco salió desde el segundo cajón en la parrilla y el mexicano movió bien desde el tercero y pudo llegar adelante en la línea hacia la curva uno, pero Leclerc tenía el lado interno logró mantenerse a la par en el tránsito en la primera variante y luego en la dos, para terminar por colocarse delante de Pérez al llegar a la curva cuatro.

Eso le permitió al de Ferrari sostener el segundo lugar detrás de Max Verstappen, aunque en la cuarta vuelta fue superado claramente por "Checo" Pérez al hacer uso del DRS en la primera curva y luego ya no pudo ser una amenaza para el de Guadalajara.

"Tengo muy mala memoria cuando termino las carreras", comenzó Leclerc al ser preguntado sobre la batalla con el mexicano, antes de revelar lo que sintió cuando se encontró entre el muro y el Red Bull de Pérez saliendo de la segunda curva.

"Recuerdo muy bien la salida de la curva 2, en la que me dije: 'oh, espero que Checo deje espacio'. Y lo hizo. Así que mantuve mi segundo puesto allí. Y después no me acuerdo. Creo que fue un adelantamiento bastante limpio. No había mucho que pudiera hacer".

Max Verstappen, Red Bull Racing, Sergio Perez, Red Bull Racing, Charles Leclerc, Ferrari Photo by: Shameem Fahath

"Pero estuvimos un poco en apuros para defender y también para atacar. Creo que teníamos un poco menos de velocidad punta que los demás, que era lo que queríamos. Pero lo revisaremos para ver si fue la decisión correcta o no", comentó.

Después de un contundente 1-2 de Red Bull Racing con Verstappen y Pérez, Leclerc debió conformarse con una distante tercera posición, en lo que fue su primer podio de la temporada 2024.

"Lo hemos maximizado todo. Hemos tenido problemas todo el tiempo al principio de los stints, ya fuera al principio de los medios o al principio de los duros, nos costaba calentar los neumáticos. Luego, hacia el final del stint, íbamos bastante bien. Con el medio, no lo vimos realmente. Con el duro, lo vimos hacia el final, pero era demasiado tarde para recuperar lo que habíamos perdido al principio con las batallas que tuvimos", dijo.

"En general, ha sido una carrera positiva. Creo que estamos dando pequeños pasos en la dirección correcta. Si miro atrás a los últimos seis, siete meses, somos el equipo que más ha mejorado y poco a poco vamos recortando distancias. La diferencia sigue siendo grande. Pero si seguimos trabajando así, estoy seguro de que es cuestión de tiempo que presionemos un poco más a los Red Bull", finalizó.

