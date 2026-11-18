Fórmula 1 Las Vegas GP

El casco especial de Ocon para Las Vegas queda sin uso tras perder su asiento en Haas

Esteban Ocon había encargado un diseño especial para su casco para el Gran Premio de Las Vegas que tras su salida de Haas no se utilizará

Sönke Brederlow

Publicado: 18 nov 2026, 13:14

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Esteban Ocon, Haas F1 Team

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Algunas cosas en la vida se desarrollan de forma distinta a lo planeado originalmente: Esteban Ocon se había hecho fabricar un diseño especial de casco para el Gran Premio de Las Vegas de este fin de semana. Sin embargo, tras su sorprendente salida de Haas, el francés ya no podrá usar este casco.

El diseño del casco se realizó en cooperación con el artista francés Richard Orlinski, que ya había diseñado en 2024 y 2025 un casco especial de Las Vegas para Ocon. Sin embargo, el tercer proyecto conjunto de los dos franceses nunca llegará a utilizarse en la pista de Fórmula 1 en Nevada.

Orlinski presentó igualmente el casco especial con un breve vídeo en las redes sociales, junto con el comentario humorístico "POV: Este casco de F1 para Esteban Ocon no se utilizará en el GP de Las Vegas 2026". El propio Ocon también reaccionó a ello y comentó la publicación con un corazón de color lila.

Los aficionados también están entusiasmados con el diseño del casco. "Un diseño precioso, habría lucido magnífico en las calles de Vegas", escribe una usuaria, mientras otro usuario añade que es "desgarrador" que ni Ocon ni el casco vayan a estar en pista en Las Vegas.

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El francés tuvo que dejar sorprendentemente su asiento de Fórmula 1 en Haas antes del Gran Premio de México, aunque oficialmente no se conocen los motivos exactos de esta decisión. En México, el piloto sustituto Ryo Hirakawa debutó y consiguió de inmediato su primer punto en el Mundial.

En la carrera siguiente en Sao Paulo, sin embargo, fue Rafael Camara quien se sentó en el cockpit de Haas. El brasileño, que en 2026 ascenderá a piloto titular de Fórmula 1 para Haas, vivió un debut complicado en su cita de casa en Interlagos. También en Las Vegas, Camara volverá a estar en el cockpit.

En cambio, aún no está claro si el actual piloto de Fórmula 2 también tomará la salida en Fórmula 1 en las últimas carreras del año en Qatar y Abu Dhabi. Camara lidera actualmente la clasificación general de Fórmula 2 y en realidad tendría que competir en las dos últimas carreras del año en la categoría junior para hacerse con el título.

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