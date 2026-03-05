Sergio Pérez está listo para iniciar su primera carrera con Cadillac en la Fórmula 1 2026 y, para él, la escudería americana lo ha recibido como un integrante que, junto con Valtteri Bottas, pueden ayudar a llevar al equipo en la dirección correcta, especialmente porque el mexicano se siente valorado como lo fue en Red Bull.

En la ronda de medios en Australia, Checo Pérez fue cuestionado directamente sobre si sentía que, en Cadillac, su opinión era mucho más valorada de lo que fue en Red Bull en comparación con Max Verstappen, a lo cuál señaló: “Sí, definitivamente. Puedo ver la forma en que se está desarrollando el coche y cómo estamos empujando en la misma dirección. Obviamente ayuda, y siento que mi opinión es mucho más apreciada”.

El mexicano recordó el cierre de su etapa en el 2024 cuando Red Bull decidió dar por terminado anticipadamente el contrato para 2025 y, aunque en un inicio se le culpó de los malos resultados pronto quedó evidente que ni Liam Lawson o Yuki Tsunoda pudieron con un coche complicado de desarrollar y de manejar.

“Definitivamente los últimos seis meses de mi etapa con Red Bull fueron duros en todas las áreas. Realmente sentí que necesitaba un descanso. Podía ver cosas que desde fuera no eran visibles, pero que se volvieron más evidentes después de que me fui, por supuesto” dijo el mexicano.

“Creo que también pasé un gran tiempo con Red Bull. Para mí, ahora se trata de volver y disfrutar de verdad mi tiempo con Cadillac. Tengo muchas ganas de este viaje juntos. Creo que hay muchas promesas alrededor; es un proyecto a largo plazo, una apuesta difícil, pero creo que esto puede ser algo muy exitoso. Ser parte de algo nuevo me da esa motivación”.

Mexicanos emocionados por Checo Pérez

Sergio Pérez sabe de la pasión que ha despertado en México con su paso por la Fórmula 1 y, ahora que regresa tras un año, es consciente que la gente le ha demostrado lo felices que están por verlo de nuevo en la parrilla; sin embargo él mismo reconoce que las expectativas deben ser controladas en este momento.

“Sí, la gente está muy feliz de tenerme de vuelta en el deporte. Obviamente entienden que este es un gran proyecto a largo plazo. No creo que nadie espere que gane el domingo. La gente simplemente está muy contenta de verme de vuelta en la Fórmula 1 y, obviamente, Cadillac es una marca muy popular en mi país. Siento que Cadillac es un equipo muy atractivo también para los fans”.