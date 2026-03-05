Bottas no tendrá que pagar la sanción en Australia; te explicamos

AValtteri Bottas le han comunicado que no tendrá que cumplir una penalización en la parrilla de salida del Gran Premio de Australia de Fórmula 1.

Bottas acumuló una penalización de cinco puestos en la parrilla en su última salida en la F1, en el Gran Premio de Abu Dabi de 2024, por sacar de la pista a Sergio Pérez, de Red Bull, ahora su compañero de equipo en Cadillac.

Los pilotos deben cumplir la penalización en la siguiente carrera en la que participen, lo que en el caso del finlandés habría sido su regreso a la F1 este fin de semana con el nuevo participante Cadillac.

Un cambio en la redacción dejó a Bottas sin saber si aún tendría que cumplirla, ya que la F1 ahora solo tiene en cuenta las sanciones en la parrilla acumuladas durante los últimos 12 meses.

El artículo B1.9.5h del reglamento deportivo de 2026 define ahora una penalización en la parrilla como "una pérdida de cualquier número de posiciones en la parrilla para la siguiente carrera o sprint en el que participe el piloto en los doce (12) meses siguientes".

Valtteri Bottas sigue siendo una figura popular en Australia. Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images a través de Getty Images

Pero el jueves, la FIA confirmó un cambio en otro artículo, el B2.5.4b, lo que significa que la norma se aplicará ahora de forma retroactiva, por lo que Bottas podrá salir desde la posición en la que se clasificó. "Al parecer, ha desaparecido gracias a una nueva normativa", dijo Bottas. "Así que no habrá penalización en la parrilla".

"A los pilotos clasificados que hayan recibido 15 o menos penalizaciones acumuladas por no cumplir la parrilla de salida en la carrera impuestas en los doce (12) meses anteriores se les asignará una posición temporal en la parrilla igual a su clasificación en la sesión de clasificación más la suma de sus penalizaciones por no cumplir la parrilla", establecen las normas de la FIA.

Es probable que el cambio de normativa no suponga gran cosa para Bottas en el fin de semana de debut de Cadillac, ya que no se espera que el undécimo participante de la F1 sea una amenaza para la Q2.

"Ha sido un trabajo duro, con muchos problemas que resolver, pero ya hemos hecho grandes progresos", afirmó. "Y realmente me quito el sombrero ante todo el equipo por estar aquí listo para la primera carrera, lo que creo que ya es increíble. Así que estoy deseando que empiece esta aventura".

Cuando se le preguntó qué espera de Cadillac, respondió: "Progreso. Eso es lo más importante. Tenemos que mejorar desde el principio hasta el final del año".

Leer también: Fórmula 1 Aston Martin limita las vueltas de sus pilotos para evitar lesiones en las manos