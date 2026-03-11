Cómo Checo Pérez convenció a Cadillac del valor de la experiencia en la F1

Cadillac finalmente debutó en la Fórmula 1 el pasado fin de semana en el GP de Australia con Sergio Pérez y Valtteri Bottas como sus pilotos después que la nueva escudería apostara por experiencia plena para conducir sus coches.

Cuando se confirmó el año pasado el ingreso de Cadillac a la máxima categoría a partir de 2026, se especuló con que la nueva escudería buscaría un equilibrio entre un piloto experimentado y uno novato, antes de finalmente decantarse por el mexicano y el finlandés.

En declaraciones en el podcast Beyond The Grid, publicado el miércoles y grabado durante el fin de semana del Gran Premio de Australia, el CEO del equipo Cadillac de F1, Dan Towriss, destacó lo importante que era la experiencia a la hora de elegir a los pilotos de la naciente escudería y el papel de Pérez para convencerlo de ello.

"Eso tiene mucho sentido", dijo Towriss. "Es muy lógico. Checo hizo que eso cobrara vida en la entrevista, al preguntarle: '¿Qué significa la experiencia?'. Así que escucharlo hablar sobre algunas de las cosas que cree que experimentaría como parte del equipo, haciendo esto por primera vez, y qué esperaba, qué haría y cómo manejaría esa situación… simplemente hizo que eso cobrara vida.

"Y realmente empiezas a ver que de verdad necesitamos a alguien con experiencia que pueda manejar los altibajos de ser un equipo en su primer año, que sepa cómo debería sentirse el coche y que aporte esa dirección desde el punto de vista del desarrollo.

"Y diré que esto ocurrió con el telón de fondo del Gran Premio de Gran Bretaña de 2025, que quizá recuerden que fue lluvioso y caótico: los pilotos con experiencia también destacaron allí, así que ese contexto de la experiencia siendo realmente clave estaba presente".

Sergio Pérez junto a Dan Towriss, CEO del equipo Cadillac de F1, y Zhou Guanyu, piloto de reserva. Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Consultado sobre si también resultaba atractiva la experiencia de Pérez en equipos pequeños que lograban rendir por encima de sus posibilidades, como Force India, Towriss lo minimizó: "No tanto. Creo que realmente se trata más de la experiencia en sí, el historial real y el conocimiento que aportaría al equipo.

"Y, miren, diría lo mismo también de Valtteri, no para comparar una experiencia con la otra. Creo que en ambos pilotos tienes eso. Y es un poco diferente en términos de lo que cada uno aporta.

"Y han cumplido hasta ahora. Durante las pruebas en Barcelona, durante las pruebas en Bahréin, en ocasiones tuvieron que ser pacientes mientras trabajábamos en los problemas propios del primer año del equipo. Y en algunos casos simplemente fue porque estos nuevos autos son muy complicados y hay mucho por resolver.

"Y creo que su capacidad para ser pacientes y dejar que las cosas lleguen, aportar dirección y unir todas las piezas ha sido simplemente fundamental durante esas semanas".

Sergio Pérez, Cadillac Racing Photo by: Lars Baron / Getty Images

Aun así, regresar al campeonato del mundo después de un año sin competir nunca es fácil, pero eso no preocupaba a Towriss en la previa de Melbourne.

"Creo que tienen suficiente experiencia para retomar donde lo dejaron. Obviamente, muchas cosas están cambiando este año. Y, de nuevo, la capacidad de adaptarse a eso creo que hará que su experiencia sea clave", concluyó.

El debut de Cadillac en la F1 fue posiblemente complicado en Melbourne, con los MAC-26 siendo los autos más lentos en la clasificación entre quienes marcaron tiempos. Bottas abandonó temprano en la carrera por un problema en el sistema de combustible después de haber sufrido un inconveniente con el volante, mientras que Pérez terminó 16º; fue el último piloto clasificado, a tres vueltas del líder.