El piloto de Audi Gabriel Bortoleto reveló que adelantó accidentalmente a varios coches en el Gran Premio de Australia de Fórmula 1 debido a las grandes diferencias de velocidad.

La nueva era reglamentaria de la F1 comenzó la semana pasada en Melbourne, con la mayoría de los pilotos criticando el impacto de la aerodinámica activa y el aumento de la potencia eléctrica en las batallas rueda a rueda.

Pero ese mismo reglamento técnico también jugó un papel clave para convencer al fabricante alemán Audi de entrar en la F1 por primera vez, y el equipo terminó sumando puntos en su debut gracias a Bortoleto.

Tras largar décimo, el brasileño pasó la carrera en plena lucha del mediocampo, lo que lo colocó en una buena posición para ofrecer su opinión sobre los coches de 2026.

"Fue muy bueno, debo decirlo, pero todavía hay muchas cosas que aprender", dijo. "Hice adelantamientos —que no quería hacer— por error, porque tenía mucha energía y el otro coche estaba recuperando energía como loco.

"Pero necesitas pensar mucho cuando estás corriendo. El año pasado todo era mucho más predecible. Así que, en cuanto hacías un adelantamiento, ya estaba hecho. Y ahora haces un adelantamiento y necesitas calcular las próximas tres rectas, porque tal vez el tipo te vuelva a adelantar, entonces necesitas volver a adelantarlo en la siguiente. Y sigue así hasta que todos estén en el mismo estado de energía.

"Me gustaría poder decirte más que esto, pero todavía estoy un poco confundido con el reglamento. Y lo estoy conociendo mejor a medida que lo vivimos".

Cuando se le preguntó si las nuevas reglas eran demasiado complicadas o algo que se aprenderá con el tiempo, respondió: "Creo que se aprenderá con el tiempo".

Gabriel Bortoleto pasó las primeras vueltas detrás de Fernando Alonso en Melbourne. Photo by: Lars Baron / Getty Images

Después de avanzar a la Q3 el sábado, Bortoleto terminó el gran premio en el noveno lugar, ayudando a Audi a superar a los clientes de Mercedes Alpine y Williams, así como al nuevo equipo de F1 Cadillac.

Bortoleto, ahora en su segunda temporada en la F1, admitió su sorpresa por el resultado tras un difícil comienzo para Audi en las pruebas de pretemporada.

"Estoy muy feliz y muy positivo", dijo. "El equipo ha hecho un trabajo increíble. Todo el invierno trabajando muy duro para poner un coche en una sola pieza que terminara la primera carrera y lograra la primera Q3. Así que es el comienzo de un largo camino, pero estoy extremadamente feliz".

Añadió: "Si alguien me hubiera dicho que íbamos a sumar puntos en nuestra primera carrera de la historia y estar en Q3, hombre, habría dicho que estaba borracho o algo así, porque al principio fue un poco duro para nosotros: muchos problemas, muchas cosas pasando. Pero el equipo ha logrado construir una increíble pieza de arte y entregar un gran resultado".

Bortoleto no largó bien al inicio y cayó fuera del top 10, pero gradualmente luchó para volver hasta el noveno lugar. También pasó dos vueltas en el rebufo de su manager Fernando Alonso y admitió que toda la carrera fue caótica desde su perspectiva.

"Pasaron muchas cosas desordenadas", dijo. "Fue simplemente una carrera loca. Todavía necesito pensar un poco qué fue lo que pasó. Pero la largada fue caótica. Muchos bloqueos de ruedas, muchas largadas muy buenas y muy malas. Y paradas en boxes, coches de seguridad. Fue una de esas cien cosas que pasaron".