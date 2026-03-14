1. La ventaja de Mercedes no es insuperable

Se dice que Melbourne fue uno de los circuitos con mayor escasez de energía del calendario, una afirmación que huele a manipulación porque el problema está en los autos y no en los circuitos. En cualquier caso, el hecho de que Shanghái ofrezca zonas de frenada más severas y oportunidades de ‘regen’ podría explicar en cierta medida por qué Mercedes ha sido menos dominante este fin de semana.

No hay duda de que el W17 es el mejor auto de la parrilla, ya que sus virtudes van mucho más allá de simplemente estar por delante en la gestión de energía. También disfruta de excelentes características de paso por curva y comportamiento. Pero Ferrari tampoco estuvo muy lejos, lo que es un suspiro de alivio para los aficionados neutrales de la F1, ni hablar de los apasionados tifosi que desean desesperadamente una lucha por el título.

El susto de George Russell en la clasificación también demostró que Mercedes no es invulnerable, mientras que Ferrari ahora parece tener dos cartas en juego, ya que un renovado Lewis Hamilton encuentra un auto mucho más de su agrado.

2. ¿Ha comenzado McLaren su 'remontada'?

Melbourne fue un fin de semana bastante aleccionador para los campeones defensores del mundo, ya que McLaren se encontró por detrás en rendimiento general del auto y en comprensión de la unidad de potencia Mercedes en comparación con el equipo oficial.

McLaren es con más claridad el tercer equipo más rápido en China mientras Red Bull tuvo problemas, y su diferencia con Mercedes y Ferrari también parece menor con exigencias menos dramáticas de recuperación de energía. Una mejor vuelta de clasificación de Lando Norris podría y probablemente debería haber separado a los Ferrari.

Dado el impresionante historial del equipo McLaren a la hora de introducir mejoras significativas en sus autos, no apostaría en contra de la escudería de Woking para estar ahí arriba más adelante este año.

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3. Bearman ha encontrado otra marcha

Oliver Bearman fue una mención honorífica en la columna de Ganadores y Perdedores de la semana pasada, pero a decir verdad probablemente ya merezca más que eso. Después de superar con claridad a su compañero de equipo Esteban Ocon durante grandes tramos de la temporada pasada, Bearman logró un sobresaliente séptimo puesto en Australia y lo respaldó con más puntos en el sprint de China y otra presencia en Q3 en la clasificación.

Con solo 20 años, Bearman parece haber dado el mayor salto de todos los rookies de 2025 en comparación con hace 12 meses, aunque Kimi Antonelli también merece estar en esa conversación. El futuro es brillante para ambos, y en el caso de Bearman probablemente de color escarlata.

4. Los problemas de Red Bull van mucho más allá del motor

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Lintao Zhang / LAT Images via Getty Images

Se habló mucho del desafío tipo “Monte Everest” de Red Bull al convertirse en un fabricante completo de unidades de potencia. Su planta Red Bull Ford Powertrains ha hecho un trabajo, francamente, increíble para estar tan avanzada como lo está.

Pero China también dejó al descubierto algunos problemas subyacentes con el propio RB22, ya que el balance del auto parece estar completamente desordenado tanto en configuración de clasificación como en tandas largas. Esto llevó a una salida de pista extraña y poco habitual de Max Verstappen en el sprint, y terminó resignado al octavo lugar en la parrilla, a casi un segundo del poleman Antonelli.

La nota positiva es que Isack Hadjar parece estar a la altura, siguiendo de cerca a Verstappen en noveno lugar. Pero estar tan lejos de la pole es deprimente.

5. Aston Martin y Cadillac dan pequeños pasos

Aston Martin debe ser un gran fan del concepto de sprint, ya que le permite al menos ver algunas banderas a cuadros durante esta complicada etapa inicial de su asociación con Honda.

Fernando Alonso y Lance Stroll rodaron de forma más respetable en la carrera de 19 vueltas, aunque favorecidos por un safety car tardío y sin poder plantear ningún tipo de amenaza al resto del mediocampo. En la clasificación, fueron principalmente los problemas de Williams los que hicieron que la diferencia de Aston con el resto del mediocampo pareciera menor de lo que realmente es. La distancia de Alonso respecto al mejor auto de equipos como Haas y Alpine seguía siendo enorme: 1.6 segundos.

Pero la mayor preocupación de Aston en este momento es simplemente llegar al domingo dada su escasez de piezas de repuesto, por lo que necesita concentrarse en completar vueltas con fiabilidad. Desde ese punto de vista, el sábado fue tan bien como podría haber deseado.

La realidad está golpeando a Cadillac después de haber llevado un auto hasta la meta en su luna de miel australiana, ya que el equipo enfrentó más problemas de fiabilidad que Sergio Pérez indicó que ya habían aparecido desde Barcelona. Pero al menos ver a Valtteri Bottas mezclándose con los Aston en la clasificación es una señal alentadora de que poco a poco están desbloqueando algo más de ritmo.