Alpine tendrá que cumplir una sanción económica por una infracción que cometió el equipo antes de la carrera sprint del sábado en el Circuito Internacional de Shanghái.

La situación sucedió con el monoplaza de Pierre Gasly, que salió del garaje para colocarse en la parrilla de salida de la carrera sprint con un protector que cubría la antena aún colocado en el A526 del francés.

El elemento luego salió volando y fue recogido por un oficial de pista, que informó a los comisarios y derivó en que tanto Gasly como un representante del equipo sean convocados a una audiencia tras la carrera sprint.

Allí, el equipo explicó que solo notó que el coche había dejado el garaje en esa condición cuando Gasly ya estaba en el carril rápido del pitlane y que se pensó que el elemento se mantendría en el coche durante la vuelta a la parrilla, por lo que podrían retirarlo una vez que el francés llegara allí.

Sin embargo, la explicación no satisfizo a los comisarios deportivos del Gran Premio de China, quienes aplicaron a Alpine una multa de cinco mil euros por lo que consideraron una infracción del Artículo B1.6.2b.i del Reglamento de la FIA para la Fórmula 1 .

Pierre Gasly, Alpine Photo by: Lars Baron / Getty Images

El comunicado completo de los comisarios:

"Los comisarios escucharon al piloto del auto 10 (Pierre Gasly) y al representante del equipo, revisaron evidencia de video y video a bordo y examinaron una pieza de equipamiento recuperada".

"El auto 10 salió de su garaje para comenzar las vueltas de reconocimiento con un protector que cubría la antena aún colocado. El auto ingresó a la pista con el protector de la antena todavía colocado. Este se desprendió cuando el auto ya estaba en pista".

"El protector de la antena fue recuperado por los oficiales al costado de la pista y fue entregado a los comisarios. El equipo reconoció que el objeto que tenían los comisarios era su protector de antena. El piloto dijo que su línea de visión del protector de la antena estaba obstruida por el halo y que no tenía idea de que estaba allí hasta que vio algo salir volando del auto, e inmediatamente informó ese hecho al equipo".

"El representante del equipo explicó que estaban intentando resolver problemas de comunicación mientras preparaban el auto para las vueltas de reconocimiento y que el hecho de que el protector de la antena no hubiera sido retirado pasó inadvertido. El equipo solo reconoció el problema después de que el auto había ingresado al carril rápido (del pitlane) y se tomó una decisión considerando que, dado el modo en que se sujetaba sobre dos antenas, era poco probable que el protector se desprendiera en una vuelta hasta la parrilla. El equipo reconoció que fue un error hacer esa suposición y que, en retrospectiva, deberían haberle dicho al piloto que saliera del carril rápido y se detuviera antes de llegar a la salida del pit lane".

"Los comisarios determinaron que, al liberar el auto con el protector de la antena todavía conectado, el equipo liberó el auto 10 en una condición insegura. Aunque no se trata de un objeto grande ni pesado, el protector podría haber golpeado a otro piloto o auto en la pista cuando se desprendió y haber causado lesiones o daños. Los comisarios aceptan que el equipo creía que el protector permanecería en su lugar hasta llegar a la parrilla, pero esa creencia fue claramente equivocada. El equipo debería haber instruido al piloto que detuviera el auto antes de que ingresara a la pista.

"Por lo tanto, los comisarios determinaron imponer una multa al equipo, en línea con las sanciones aplicadas por infracciones similares".