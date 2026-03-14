Andrea Kimi Antonelli se convirtió, a los 19 años, en el poleman más joven en la historia de la Fórmula 1 el sábado en el Gran Premio de China al liderar la sesión de clasificación disputada en el Circuito Internacional de Shanghái.

El piloto italiano marcó una vuelta de 1m32s064 en la Q3 para liderar la sesión por 0s222 sobre George Russell, su compañero de equipo en Mercedes, quien solo tuvo un intento en la fase final luego de experimentar un problema en su coche al inicio de la Q3.

La segunda fila será toda para Ferrari, ya que Lewis Hamilton se ubicó tercero delante de Charles Leclerc, ambos a tres décimas de la pole, mientras que los McLaren de Oscar Piastri y Lando Norris quedaron en la quinta y sexta posición.

Pierre Gasly alcanzó la séptima posición para Alpine y dejó atrás a los dos Red Bull, ya que Max Verstappen e Isack Hadjar fueron octavo y noveno. Las diez primeras posiciones las completó Oliver Bearman, de Haas.

Franco Colapinto tuvo una sólida actuación al clasificar en la 12° posición y quedó a tan solo cinco milésimas de avanzar a la Q3.

Sergio Pérez finalizó la sesión en la 22° ubicación con el Cadillac y el domingo tomará la salida desde el último cajón de la parrilla.

La parrilla de salida para el GP de China de F1 2026

¿En qué posición iniciará Franco Colapinto el GP de China de F1 2026?

Franco Colapinto partirá desde la 12° posición el domingo en el Gran Premio de China de F1 2026. El argentino terminó la Q1 en la décima posición y luego marcó un mejor tiempo de 1m33s357 en el cierre d ela Q2 que lo dejó 12° y a solo cinco milésimas de Isack Hadjar, el último en avanzar a la Q3.

¿En qué posición iniciará Checo Pérez el GP de China de F1 2026?

Sergio Pérez iniciará desde la 22° y última posición el domingo en el Gran Premio de China de F1 2026 luego de que el mexicano marcara un mejor tiempo de 1m35s995 que lo dejó igualado con Lance Stroll, pero terminó detrás del piloto de Aston Martin por marcarlo después.