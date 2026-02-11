La Fórmula 1 puso en marcha este miércoles su primera semana de entrenamientos de pretemporada en el circuito de Sakhir, en Bahréin, con vistas al inicio de la temporada el próximo 8 de marzo en el Gran Premio de Australia, tras el shakedown realizado en Barcelona a finales de enero.

Franco Colapinto fue el encargado de conducir el A526 de Alpine durante la sesión de la mañana, pero un problema en el monoplaza frenó el trabajo en pista del piloto argentino.

Poco después de cumplirse la primera hora y media de actividad, Colapinto quedó detenido en el ingreso a la horquilla de la curva 8 del circuito de Bahréin e intentó reiniciar la marcha, pero no tuvo éxito y debió mostrarse la bandera roja.

El monoplaza de Colapinto fue retirado en la parte trasera de una grúa de plataforma para ser llevado de regreso al garaje de Alpine, donde el equipo investigó lo sucedido.

El piloto argentino pudo volver a la pista exactamente una hora después de haberse quedado detenido para continuar con el trabajo previsto por Alpine para el miércoles en Bahréin.

Hasta el momento de la detención, Colapinto había completado 16 vueltas con el neumático duro de Pirelli para las pruebas de Bahréin y se encontraba en su vuelta de salida de boxes con el compuesto medio cuando el monoplaza sufrió la falla que lo detuvo.

El mejor tiempo de Colapinto antes del problema en el Alpine fue de 1m41s600, que lo ubicaba 11° y último en el clasificador entre los pilotos que ya giraron en la jornada, en la que Max Verstappen, de Red Bull, marcaba el ritmo con un registro de 1m35s433 al cumplirse las primeras dos horas del día.