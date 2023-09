Verstappen: tenemos que trabajar en la puesta a punto para el sábado

De forma casi insólita dada su primera parte de la temporada, Max Verstappen terminó la primera jornada de entrenamientos en Monza con un quinto puesto, a más de dos décimas y media del líder que responde al nombre de Carlos Sainz en Ferrari y por detrás de Sergio Pérez, tercero.

Sin embargo, el tiempo en el cronómetro no lo es todo, ya que el holandés se encontró con tráfico en su mejor vuelta durante la segunda sesión, siendo molestado en las dos tandas en Lesmo. A Verstappen le hubiera gustado hacer otra tanda para entender mejor los límites y el comportamiento del coche, pero el equipo prefirió pasar directamente a las simulaciones con mucho combustible a bordo, considerando también la necesidad de ahorrar juegos de neumáticos debido a la diferente asignación prevista para este fin de semana.

Entre la FP1 y la FP2, el piloto de Red Bull también probó dos configuraciones aerodinámicas diferentes: más cargada en la primera tarde, más descargada en la segunda sesión, alineándose con la ya probada por Checo Pérez. Independientemente del resultado, Verstappen está convencido de que el equipo necesita mejorar algunas pequeñas cosas en términos de puesta a punto, tanto en las curvas lentas como en las rápidas. Por ejemplo, en la FP1 había detectado un uso excesivo de los frenos traseros en la primera chicane, lo que dificultaba la entrada y la preparación para la segunda curva.

La puesta a punto más ligera probada por Verstappen en la FP2. Foto de: Giorgio Piola

"Probamos diferentes configuraciones aerodinámicas para entender en qué dirección ir. A veces puede no ser fácil en Monza. Desde mi punto de vista, podría haber ido un poco mejor, todavía tenemos que perfeccionar algo en las curvas de baja velocidad y en las curvas más rápidas. Pero confío en que lo conseguiremos, tenemos que trabajar en algunas cosas", dijo Verstappen.

"En el segundo sector encontré algo de tráfico, mientras que en la simulación de carrera sólo completamos unas pocas vueltas, así que es difícil tener una idea precisa, pero al final es así para todos. Esperemos a ver qué pasa. Además, muchos están corriendo con mapas menos empujados. Por nuestra parte, sin duda podemos hacer un mejor trabajo, pero no es el fin del mundo", añadió el holandés.

Más satisfecho se mostró Sergio Pérez, que describió su viernes como uno de los mejores de la temporada, a pesar de que durante las simulaciones de carrera cometió un error que le llevó a golpear las barreras en la Parabólica, obligando así a la dirección de carrera a mostrar la bandera roja. Aparte de los daños que sufrió, el mexicano no perdió, sin embargo, ninguna oportunidad en particular en comparación con sus rivales, ya que la neutralización significó que los pilotos sólo tuvieron unos minutos para volver a la pista al final, tiempo insuficiente para obtener información significativa.

"Subviré en la salida e intenté mantenerlo en pista. Pensé que tenía el coche bajo control, pero en cuanto toqué la grava se acabó. Los daños no parecían especialmente graves, sólo pequeñas cosas, y al final no perdimos mucho, sólo dos vueltas al final. Lo bueno es que el coche se está comportando bien, me siento bien y creo que estamos en una buena posición para el resto del fin de semana. Creo que ha sido un viernes realmente bueno para nosotros", dijo Pérez.

"Tengo confianza para el resto del fin de semana. Hemos trabajado duro, hemos dado algunos pasos adelante con el coche, espero que podamos volver a hacerlo bien mañana y el domingo."