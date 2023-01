Cómo Hamilton ha evolucionado como piloto de F1 en Mercedes

Pero lo que es notablemente diferente entre el actual siete veces campeón y el Lewis Hamilton que se unió a la escudería en 2013 como ganador de un solo título es su enfoque.

Sus años de experiencia en Brackley, con muchos altibajos, han proporcionado a Hamilton una gran cantidad de datos a los que recurrir y el conocimiento para saber dónde debe centrar mejor sus esfuerzos.

Nadie mejor que el director de ingeniería de la escudería, Andrew Shovlin, para explicar la evolución de Hamilton como piloto.

Como hombre que ha estado al frente de la ingeniería de Hamilton y de las ambiciones de Mercedes por el título, ha observado una evolución interesante.

"He trabajado con Lewis durante mucho tiempo y es un piloto que tiene una sensación realmente impresionante de lo que el coche está haciendo", dijo Shovlin a Motorsport.com en una entrevista exclusiva.

"Si puedes llevar el coche donde él necesita, sabemos muy bien de lo que es capaz. Y, sí, hemos trabajado el uno con el otro durante el tiempo suficiente para que podamos tener las conversaciones que sean necesarias".

"A todos nos gusta pensar que nos desarrollamos a medida que avanzamos en nuestras carreras, y si supiéramos lo que sabemos hoy hace 10 años, entonces creo que todos habríamos tenido más éxito.

"Lewis, como piloto, pone mucho esfuerzo en buscar de dónde va a venir esa ventaja. Esa búsqueda constante de cómo puede emerger en una nueva temporada como un piloto aún mejor que el que teníamos antes es fruto de su amor por ganar.

"No quiere que le ganen. Ahora está muy involucrado en el proceso de ingeniería, está hablando con todos [los departamentos de ingeniería] - en el lado de la aerodinámica, y el lado de la dinámica del vehículo.

"Está muy familiarizado con toda la gente del equipo y sabe dónde ir para hacer preguntas y dar su opinión. En última instancia, es un problema que resolveremos entre todos".

Shovlin cree que donde más ha mejorado Hamilton es en averiguar a qué áreas debe dedicar sus esfuerzos clave para extraer más de un coche y, lo que es más importante, cómo conseguir que el equipo le proporcione lo que necesita.

"Creo que el mecanismo por el que siempre busca mejorar siempre ha estado ahí, la diferencia es que se ha dado cuenta de cuánto más puede sacar del equipo y de la gente que le rodea para ayudar en esa fase de aprendizaje y mejora", explicó Shovlin.

"Y esa es la cuestión: cada vez está más cómodo y asentado en el equipo, y confiado y feliz de ir a hablar con diferentes personas sobre diferentes áreas. Está aprovechando mejor los recursos.

"Pero, en última instancia, si encuentra un área en la que cree que no es lo suficientemente bueno, lo resuelve trabajando duro.

"La cantidad de trabajo que un piloto tiene que hacer hoy en día fuera del coche, los deberes - entender lo que los neumáticos pueden hacer, lo que tengo que hacer para gestionarlos bien, cómo voy a ponerlos en la ventana correcta en la calificación - la carga de trabajo es mucho mayor de lo que ha sido nunca.

"Y muy a menudo verás a Lewis como uno de los últimos pilotos, si no el último, en abandonar el paddock. Está dando vueltas y vueltas, asegurándose de que sabe lo que tiene que hacer".

Prueba de relación

Nada puso más a prueba la relación entre Hamilton y Mercedes que el complicado W13 del año pasado.

Con el equipo luchando por encontrar respuestas a sus problemas de porpoising de principios de temporada, se vivieron momentos difíciles en el garaje y en las salas de reuniones de ingeniería.

Shovlin añade: En la primera parte del año, no hay duda de que, tanto si hablamos de la relación de Toto con el equipo de ingenieros como de la relación de los ingenieros con Lewis, hubo mucho estrés, presión y ansiedad, y conversaciones difíciles, porque simplemente no habíamos hecho un trabajo lo suficientemente bueno".

"Creo que para Lewis fue especialmente difícil después de 2021. Sabía cómo quería responder en 2022 y no fuimos capaces de darle un coche que le permitiera jugar ese papel. Y sin duda fue un momento difícil. Pero creo que el proceso ha sido bueno para el equipo".

"Uno de los mayores retos que tuvimos fue mantenernos unidos y trabajar juntos, algo que hemos superado bien y creo que la experiencia nos servirá más adelante".

"Los coches complicados como este, tras una racha de éxitos, son bastante difíciles de afrontar para un equipo: ¿Qué es lo que haces bien como organización y hay que mantenerlo, y qué es lo que haces mal como organización y hay que cambiar? Y ese, de nuevo, fue un proceso que llevamos a cabo durante gran parte del año".

Shovlin no oculta el hecho de que hubo momentos en los que las cosas se pusieron muy extremas, pero dice que superar esos momentos ha puesto a Mercedes y a Hamilton en una buena posición para el futuro.

"Hubo algunos momentos difíciles en los que sabemos que el coche que les dimos en Bakú, en Montreal, en Imola y en todas esas carreras rozaba lo peligroso", dijo.

"Y eso sin duda centra tu atención en asegurarte de que salimos de esa posición y empezamos a darles algo con lo que puedan correr de nuevo.

"Pero todo el equipo ha pasado por muchas cosas con Lewis, y es genial que tengamos un piloto tan experimentado cuando hemos tenido un año tan difícil.

"Con suerte, ya hemos pasado lo peor de ese reto y podemos seguir con el siguiente, que es volver a luchar por el liderato y por los campeonatos".

"The whole team has been through a lot with Lewis, and it’s great that we have such an experienced driver when we’ve had such a challenging year."

Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images