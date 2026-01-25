Gasly: "Esperaba este momento desde hace nueve meses"

La propia escudería Alpine lo reconoce: la temporada 2026 será la que no hay que perderse para el equipo franco-británico. Enstone ha puesto todas sus esperanzas en la nueva reglamentación, viéndola como una última oportunidad para volver a estar entre los mejores equipos de la parrilla de Fórmula 1.

La decisión de sacrificar la temporada 2025 para concentrarse en el desarrollo del nuevo monoplaza no fue fácil, y el precio a pagar fue alto al final de la campaña. Pierre Gasly y Franco Colapinto pasaron varios meses luchando en el fondo del pelotón, al volante de un A525 claramente superada por sus rivales.

El anuncio de la decoración del auto de 2026, oficializado este viernes, marca el inicio de esta nueva era para Alpine y era especialmente esperado en Enstone, y en buena medida del lado de Gasly.

"Esperaba este día y este momento desde hace aproximadamente nueve meses, así que estoy realmente ansioso por ver lo que viene", declaró el francés durante la presentación. "Es un cambio enorme para todos nosotros, extremadamente complejo: complicado para los equipos, complicado para los motoristas".

"También va a ser exigente para nosotros [los pilotos]. Quizá no complicado en sentido estricto, pero claramente va a requerir una carga de trabajo adicional durante las próximas semanas para asimilar bien estos cambios".

La decoración del Alpine A526 Photo by: Alpine

En realidad, la temporada ya había comenzado antes para el piloto francés, que había tomado el volante de esta A526 a comienzos de la semana para un primer shakedown del auto en el circuito de Silverstone.

"El objetivo principal de este test era simplemente poner el auto en pista, y eso se logró con éxito", explicó Gasly. "Y, honestamente, un enorme reconocimiento es para los equipos, que realizaron un trabajo colosal para asegurarse de que el auto estuviera completo, funcional y pudiera rodar".

"Todos sabemos lo difícil que es, sobre todo cuando vemos los desafíos que han enfrentado otros equipos. Así que este rodaje fue extremadamente valioso".

Renacer de las cenizas

Durante los largos meses de la temporada 2025, Pierre Gasly nunca ocultó su frustración por el rendimiento del monoplaza, pero también por algunas dificultades encontradas dentro del equipo. El ejercicio fue particularmente exigente para el francés y para Alpine, anclado prácticamente todo el año en la última posición del campeonato de constructores.

Aun así, Gasly nunca renegó de su confianza en la escudería de Enstone ni puso en duda la decisión asumida de volcar todos los esfuerzos hacia 2026 muy temprano en la temporada. El piloto está convencido de que esos meses complicados no fueron en vano y de que las pruebas atravesadas en 2025 también permitieron reforzar el colectivo y sentar bases más sólidas para el futuro.

"Lo dije al final de Abu Dhabi, una vez terminada la temporada: estos períodos difíciles tienden o bien a dividir, o a unir todavía más", confió. "Y me impresionó mucho el estado de ánimo y la mentalidad del equipo a lo largo de todo el año".

La livrée de l'Alpine A526. Photo de: Alpine

"Realmente nos acercamos mucho. Hoy existe un vínculo muy fuerte dentro del equipo, entre todo el personal y los pilotos. Estas dificultades claramente nos hicieron más sólidos como grupo, y espero que por fin podamos demostrarlo en pista".

"Tengo una confianza total en el equipo y en las personas que lo componen. Vi con mis propios ojos el estado de ánimo en la fábrica, el compromiso de los equipos y los horarios que encadenan: es realmente impresionante. Es también ese trabajo el que nos permitió llegar a Silverstone con un auto listo para rodar".

En 2026, Gasly afrontará su cuarta temporada dentro de Alpine. Decidido a hacer progresar al equipo, el francés alimenta sobre todo la esperanza de poder, por fin, luchar en los puestos de adelante: "Honestamente, desde mi llegada nunca estuvimos realmente al nivel que esperaba con este equipo. Espero sinceramente que 2026 sea por fin el año en el que todo se acomode".