Una breve excursión en la curva 1 importó poco a Charles Leclerc. Ya estaba en la cima del clasificador de la Fórmula 1 en la FP2, antes de su breve salida hacia el final de la sesión, habiendo superado a Max Verstappen por casi cuatro décimas de segundo.

El viaje de la F1 a Australia dejó a muchos con los efectos del jet lag, con algunos resbalones prevalentes a lo largo de las sesiones del viernes mientras los pilotos se familiarizaban con el desafiante circuito de Albert Park en la ciudad de Melbourne.

Después de un comienzo vacilante, la mayoría de los pilotos ya se habían quitado los errores de encima en la FP2, aunque no faltaron algunos errores en la segunda hora de carrera del viernes. Logan Sargeant puso los corazones en la boca del muro de boxes de Williams con su trompo en la curva 11, cuando no acertó del todo la entrada de la curva y tomó la grava en la salida, pero ayudó a mantener su FW46 fuera del muro. El paso de Leclerc por la hierba de la curva 1 se hizo eco de los esfuerzos anteriores de George Russell, un calco del desliz de Lewis Hamilton en la FP1.

Tras el inicio de la temporada en Bahréin, con una enorme red de seguridad gracias a sus vastas extensiones de pista, y el desafío de los claustrofóbicos muros del circuito de alta velocidad de Yeda, la F1 volvió a sus raíces tradicionales de hierba y grava para poner a prueba las habilidades de los pilotos. Sin duda, mantuvo a unos cuantos en vilo...

La historia del día

Leclerc no cejó en su empeño de superarse a sí mismo durante la FP2, y apenas cedió la primera posición en la tabla de tiempos a lo largo de la sesión del viernes por la tarde australiana. La primera vez que lo consiguió fue en las tandas con neumáticos medios, donde se convirtió en el primer piloto del fin de semana en llegar al 1m17s - su esfuerzo de 1m17.936s supuso un punto de referencia para los que cambiaron a los neumáticos blandos.

La pareja de Aston Martin recogió el guante que había lanzado al suelo el monegasco, aunque sus primeros intentos no estuvieron exentos de errores, como el de Lance Stroll, que en la curva 13 se fue por la hierba. Pero los dos fueron menos derrochadores con sus máquinas verdes en el siguiente intento: Alonso fue el más rápido, pero Stroll aún más.

Los pilotos de Aston Martin marcaron unos tiempos alentadores Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Leclerc respondió con un tiempo 1m17.423s en su primer intento con blandos, pero no había sido capaz de superar su sector medio más rápido en esa vuelta en particular. Lo arregló en su siguiente tanda, marcando una marca de 1m17.277s, que resistió los esfuerzos del resto de pilotos.

Verstappen fue el que más se acercó, aunque no estaba sincronizado con los demás pilotos, ya que empezó tarde la FP2. Red Bull tuvo que realizar algunas reparaciones, ya que un fuerte golpe con un bordillo en la FP1 había sacudido algunas partes del suelo y el chasis de su RB20, causando un retraso en su trabajo en pista. El neerlandés todavía estaba circulando con blandos mientras los otros 18 coches (sin Alex Albon) se embarcaban en la recopilación de datos de tandas largas, igualando inicialmente el tiempo de 1m17.707s del retornado Carlos Sainz con su primer esfuerzo. El líder del campeonato lo rebajó a 1m17.658s para acercarse, pero aún así se quedó lejos del mejor registro de Leclerc en la sesión.

Sainz también se quedó a cuatro décimas de su compañero de equipo, pero no dejó de ser impresionante su regreso apenas quince días después de la operación para extirparle el apéndice.

Esto lo mantuvo por delante de los Aston Martin, que parecieron estar a la altura de los pilotos de cabeza en el primer sector. La escudería británica había colocado su toalla por delante de sus rivales más cercanos, Mercedes y McLaren, que corrieron suertes dispares a lo largo de las sesiones de entrenamientos. Lando Norris había encabezado la FP1, pero sólo pudo conseguir el noveno mejor tiempo en la segunda hora; Russell, de Mercedes, fue sexto en el orden de la FP2 por delante de Piastri, mientras que los McLaren fueron divididos por Sergio Pérez.

Un aluvión de errores en la FP1, sobre todo en las curvas entre la curva 8 y la curva 11, finalmente se convirtió en un golpe contra el muro por cortesía de Albon. Esto impidió al piloto de Williams participar en la FP2 y, como el equipo no tiene un chasis de repuesto disponible, decidió bajar a Sargeant del fin de semana para poner a su piloto principal al volante.

Albon ha dado un dolor de cabeza a Williams tras su accidente en la FP1 Foto: Williams

¿Se traducirán las extrañas tandas largas de la FP2 en una contienda abierta en Melbourne?

La clasificación del sábado en Albert Park se verá probablemente influenciada por los errores de los pilotos, a tenor de lo visto el viernes, aunque la magnitud de esa influencia dependerá en gran medida de lo circunspectos que quieran ser los pilotos. Después de todo, perder una vuelta por entrar a fondo en la curva 1 o en la curva 10 suele ser habitual en la configuración de la parrilla del Gran Premio de Australia.

La carrera será otra cosa y, si las tandas largas de la FP2 sirven de algo, Melbourne podría ofrecer sorpresas en una temporada que, hasta ahora, ha tenido pocas. Los tiempos promedio de las simulaciones de carrera por equipo es la siguiente, menos el stint de cinco vueltas que hizo Verstappen (que, como referencia, no fue mucho más rápido que la tanda de Pérez registrada). Todas las tandas se completaron con neumáticos medios.

Promedios de tandas largas FP2

Posición Equipo (Piloto) Tiempo Vueltas 1 Ferrari (LEC) 1m22.926s 9 2 McLaren (NOR) 1m23.140s 9 3 Aston Martin (STR) 1m23.358s 11 4 Mercedes (RUS) 1m23.760s 7 5 Red Bull (PER) 1m23.808s 12 6 Alpine (GAS) 1m24.047s 10 7 RB (TSU) 1m24.067s 10 8 Sauber (BOT) 1m24.207s 14 9 Haas (HUL) 1m24.454s 12

Que Ferrari lidere la tabla de tiempos no es particularmente sorprendente a estas alturas, ya que el coche pareció fuerte con Leclerc al volante en su tanda con neumáticos medios. Dicho esto, esta tanda omite dos vueltas más lentas, una de ellas su excursión en la curva 1 que le costó unos segundos de tiempo. El orden por detrás es mucho más intrigante, ya que las tandas medias sitúan a McLaren justo por detrás gracias a la serie de vueltas de Norris con los neumáticos de pared amarilla. A diferencia de la tanda de Leclerc, los valores atípicos no tuvieron que ser eliminados para subrayar un alentador cambio de ritmo en carrera, incluso si el equipo no desbloqueó por completo toda la gama de rendimiento de una vuelta a través previamente en la FP2.

Los esfuerzos de Stroll con el medio también fueron comparables, un segundo más rápido que el stint de 15 vueltas de Alonso. Es posible que haya una diferencia en la carga de combustible entre los dos pilotos de Aston Martin, y el esfuerzo medio de Alonso (1m24.243s) estuvo más en línea con la mitad inferior de la parrilla en sus tandas con neumáticos medios. Pero, suponiendo que Stroll siguiera un programa similar al de Leclerc y Norris, la escudería británica podría sentirse satisfecha con su ritmo en clasificación y carrera hasta el momento.

Mercedes sólo tuvo el tramo de siete vueltas de Russell con los medios para comparar con el resto, ya que Hamilton abortó sus esfuerzos de tanda larga. La experimentación en la puesta a punto había "fracasado masivamente", según el director del equipo, Toto Wolff, lo que dejó a Hamilton 18º en los cronometrados y sugiriendo que "algo va mal" por la radio cuando estaba a punto de retomar sus tareas de tanda larga.

Hamilton tuvo otro día nefasto para Mercedes y se perdió la tanda larga Foto: Sam Bagnall / Motorsport Images

El equipo hará cambios durante la noche en el coche de Hamilton para que esté más en línea con el de Russell, aunque el británico requiere reparaciones menores en su máquina debido a una pequeña avería. La sensibilidad al viento también fue un problema para Russell durante la sesión, y el W15 se mostró algo caprichoso durante la FP1, especialmente en las dos primeras curvas.

Lo más sorprendente es la posición de Red Bull en los simulacros de carrera. Como no se incluyó la tanda de Verstappen, sólo se pudo comparar la media de Pérez. Aunque el mexicano inicialmente se comparó bien con Leclerc, sus siguientes vueltas no siguieron la misma tendencia y, en última instancia, arrojaron un tiempo medio por vuelta más alto de lo esperado. Pero es demasiado pronto para entrar en pánico, y Verstappen sugirió que la mayor parte de la brecha se puede abordar a través de pequeños ajustes durante la noche para poner en juego el RB20.

Añade a eso la incertidumbre habitual sobre los modos de uso del motor y la simulación truncada de Verstappen, y es difícil predecir realmente que Red Bull flaqueará este fin de semana. No es como la carrera de Singapur de 2023, en la que ambos pilotos descubrieron de inmediato que el RB19 no iba a jugar bien con el circuito de Marina Bay, y el piloto neerlandés mantuvo el optimismo de que el servicio normal se reanudaría por la mañana.

Pero las tandas de Pérez tanto en la clasificación como en las simulaciones de carrera sugieren que repetir el 1-2 de Red Bull en Bahréin y Yeda no es una conclusión inevitable. Leclerc luchará por interrumpir la hegemonía de la escudería de Milton Keynes en lo que va de temporada, mientras que los otros tres equipos punteros también podrían aspirar a subir al podio por primera vez este año. El cambio a los compuestos más blandos - el C3, C4 y C5 - también debería sugerir cierto grado de variación estratégica, especialmente si la carrera se aleja de ser una simple carrera a una sola parada.

De los que esperaban desbaratar a los cinco mejores equipos de este año, Alpine sorprendentemente fue el más fuerte en las tandas generales de carrera, aunque sólo 0,02s más rápido que RB. El ritmo en clasificación siguió siendo pobre, con Pierre Gasly y Esteban Ocon en 15ª y 17ª posición, pero Ocon demostró que el problemático A524 puede al menos mejorar un poco en carrera. RB se mantuvo cerca gracias a la tanda larga de Yuki Tsunoda, con Sauber todavía a poca distancia. Williams, que ha decidido no realizar una tanda larga con neumáticos medios, es una incógnita a estas alturas del fin de semana.

Los márgenes son muy estrechos, por lo que los equipos tienen que cuidar hasta el último detalle antes de la carrera del domingo. Y, si hay un solo error y sale el coche de seguridad, podría cambiar el orden de forma significativa. Recuerdan la carrera del año pasado, ¿verdad?

Lo que dijeron

Charles Leclerc: "Me siento bien por ahora. Hemos tenido un día positivo desde las primeras vueltas en FP1 hasta el final de FP2, así que eso es un buen comienzo sin embargo tenemos que seguir trabajando muy duro porque estoy seguro de que vamos a ver algunas sorpresas mañana y no hay razón para que estemos un poco delante en comparación con todos los demás mañana también, así que todavía hay margen para mejorar en algunas cosas, nuestra tanda de carrera fue bastante buena, lo cual es alentador, pero vamos a ver."

Max Verstappen: "Por desgracia, fue un poco desordenado por lo que pasó en la FP1. Me fui ancho, dañé el suelo y también el chasis por lo que tomó un poco más de tiempo para arreglar eso por desgracia, así que perdí como 20 minutos. Pero creo que lo que hemos hecho como equipo ha sido muy rápido, así que más o menos he completado el programa. En tandas largas, me habría gustado dar algunas vueltas más, pero hemos perdido 20 minutos. Creo que Ferrari es rápido pero, por nuestra parte, creo que también hay algunas cosas más que podemos afinar, así que nada loco, nada preocupante".

Sergio Pérez: "Como siempre, Melbourne es bastante complicado, sobre todo por la tarde, por la visibilidad. Es muy mala, con el sol prácticamente en la cara. Así que es muy difícil ver. Pero en general, creo que tenemos trabajo por hacer. (Los Ferrari) han estado bastante fuertes (a una vuelta), creo que esta pista parece ser mejor para ellos. También han estado bastante fuertes en las tandas largas, así que creo que sí, que será todo un reto batirles este fin de semana".

Carlos Sainz: "Me siento bien, obviamente me siento cansado después de los entrenamientos. No estoy al 100% físicamente, pero siento que he tenido un buen día. Si hace una semana me hubieran dicho que podía hacer todos los entrenamientos sin problemas, me habría alegrado mucho. Charles parecía muy rápido hoy. Por mi parte, obviamente, he ido paso a paso y he ido cogiendo ritmo, no al límite del coche y no al límite de mí mismo todavía, pero creo que con más vueltas y cogiendo un poco más de confianza con cómo se siente todo por dentro, creo que seré más rápido mañana".

¡Si quieres mantenerte informado al instante sobre las últimas noticias de la Fórmula 1, entra en nuestro canal de Telegram y recibirás todas las novedades de la categoría!