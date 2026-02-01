Por qué Guenther Steiner dice que dejar Red Bull fue lo mejor que le pasó

Guenther Steiner calificó su salida de Red Bull Racing como "afortunada" porque le abrió la puerta para mudarse y trabajar en Estados Unidos.

Antes de su etapa como director del equipo Haas de Fórmula 1, Steiner trabajó junto a Christian Horner en la estructura de Milton Keynes como director de operaciones técnicas en 2005. Pero después de que Red Bull contratara a Adrian Newey, Steiner se trasladó a Carolina del Norte para desempeñarse como director técnico del equipo de NASCAR de Red Bull, un cargo que ocupó entre abril de 2006 y abril de 2008.

"Para mí, salió perfecto", le dijo Steiner a FanAmp. "Quiero decir, se volvió algo abarrotado y, mirando hacia atrás ahora, ese fue mi momento de suerte cuando me fui, porque me abrió la puerta a Estados Unidos.

"Siempre quise vivir en Estados Unidos cuando era más joven, pero nunca pude porque necesitás una visa de trabajo, necesitás hacer algo, y eso me abrió ese camino. Y una vez que estuve acá, ahora ya no pueden deshacerse de mí".

Tras mudarse a Estados Unidos y dejar el equipo de NASCAR de Red Bull, Steiner fundó en enero de 2009 una empresa de manufactura, Fibreworks Composites.

"Así que, en primer lugar, abrí mi propia empresa", continuó. "Ahora tenemos 300 personas, lo que la convierte en una compañía bastante exitosa.

Guenther Steiner Photo by: Jayce Illman / Getty Images

"Y después eso me dio la oportunidad de iniciar un equipo de F1, algo que si lo hubiera intentado en Europa no habría tenido éxito, porque no habría encontrado un inversor. Y si hubiera intentado, desde Europa, encontrar un inversor estadounidense, no creo que hubiera cerrado un acuerdo conmigo porque está demasiado lejos.

"Hay demasiada distancia en el mundo, y yo necesitaba aprender la cultura estadounidense para encontrar a alguien con quien hablar el mismo idioma, porque si le hablo de cultura europea a un empresario estadounidense, no va a hacer negocios conmigo.

"Para mí, fue lo mejor que me pasó en la vida: irme, irme de Red Bull".

Steiner fue posteriormente director del equipo Haas F1 entre 2014 y 2023, cuando fue reemplazado por Ayao Komatsu.