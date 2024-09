Vowles, en exclusivo: "Colapinto no cometió un solo error; estoy muy feliz"

Franco Colapinto realizó una muy buena carrera el domingo en el circuito de Monza, donde el piloto argentino arrancó desde la 18º posición y finalizó en el 12º lugar, a solo unos pocos segundos de la zona de puntos en su estreno en la máxima categoría.

El piloto de 21 años tuvo un trabajo muy sólido a lo largo de las 53 vueltas del gran premio, pudiendo completar todo el recorrido con tiempos muy competitivos y un ritmo similar al de su compañero en Williams, Alex Albon, quien llegó noveno.

En diálogo con Motorsport.com una vez terminada la acción en Monza, James Vowles analizó detalladamente el fin de semana de Colapinto en su estreno en la Fórmula 1.

"Parte de la razón por la que pusimos a Franco en el coche es que obviamente ha hecho miles de kilómetros en el simulador, y trabajo de preparación en segundo plano. Eso no le quita mérito. Es todo lo contrario. Es sólo que te muestra más que tratamos de invertir lo que pudimos en la preparación en el tiempo que teníamos"¸ comenzó el británico.

"En términos de cómo lo hizo, estuvo muy bien. No tomes mi palabra para ello, toma una visión global, pero terminar a unos pocos segundos de Alex -de los cuales la diferencia se hizo toda en el primer stint-, cuando se clasificó fuera de la posición que podía lograr, es un buen resultado", agregó.

Franco Colapinto, Williams FW46, Nico Hulkenberg, Haas VF-24, Lance Stroll, Aston Martin AMR24, Valtteri Bottas, Stake F1 Team KICK Sauber C44, Guanyu Zhou, Stake F1 Team KICK Sauber C44 Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Al continuar en su análisis sobre la actuación de Colapinto, Vowles destacó que el argentino no cometió errores ni siquiera al detenerse en los pits, un momento de especial tensión que puede sorprender incluso a los más experimentados.

"Procedimentalmente hizo todo lo correcto. En la salida no perdió posición. En la parada en boxes hizo un buen trabajo, puso el coche en las marcas. Es un mundo totalmente diferente en la forma de utilizar todas las herramientas y sistemas, y todavía hay más por venir, pero es un muy buen comienzo para donde tenía que estar. Y no se equivocó en la carrera. No hubo un momento en el que lo miraras y dijeras: está fuera de control.", destacó.

El director de Williams subrayó además cómo Colapinto había estado muy cerca de Albon el sábado, y consideró que de no haber sido por el error en la clasificación, podría haber batallado por un lugar en el top 10 junto a su compañero.

"Más globalmente, mira todo el fin de semana cómo ha progresado. Aparte de un error en la clasificación -y para mayor claridad, hasta ese momento, estaba a una décima de Alex-, ese es el único error que alguien puede poner en él este fin de semana. Y sin eso, creo que podría haber estado luchando por un punto hoy en su primera carrera. Así que estoy muy, muy contento, de verdad, con todo lo que ha hecho este fin de semana y cómo lo ha construido", finalizó.