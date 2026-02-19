Lando Norris modera las expectativas de McLaren para 2026: "Estamos un poco por detrás"

Lando Norris ha moderado las expectativas para la temporada 2026 de Fórmula 1, explicando que McLaren probablemente no tendrá la ventaja de ritmo en tandas largas que disfrutó en 2025.

El equipo de Woking se aseguró tanto el campeonato de constructores como el de pilotos en 2025 tras dominar la mayor parte de la temporada. Pero con la llegada de una nueva ola de regulaciones en 2026, es probable que existan cambios respecto al orden establecido anteriormente.

"Por lo que vemos en este momento, no", dijo el británico cuando le preguntaron en la conferencia de prensa del jueves en Bahréin si creía que McLaren tendría esa misma ventaja. "Quiero decir, el año pasado también teníamos simplemente una ventaja de ritmo. Así que al llegar a la carrera, casi podíamos conducir más lento.

"Las cosas funcionaban mejor, y entonces podíamos ir más rápido. En este momento estamos un poco por detrás. Así que para igualar el ritmo de carrera de algunos de los demás, tenemos que empujar un poco más, y entonces tenemos más degradación.

"No del todo, pero estoy seguro de que hay algunas cosas. Sé que hay algunas cosas que fueron nuestras fortalezas el año pasado y que seguirán siéndolo esta temporada. Pero hay mucho trabajo por hacer solo para conseguir que el balance esté en una buena ventana.

"El coche funcionó muy bien el año pasado. Era difícil de entender, pero funcionaba bien. Y todavía es muy, muy temprano para este coche en este momento.

"Así que seguiremos investigando eso. Por supuesto, me encantaría, porque incluso cuando teníamos una mala clasificación, sabíamos que tendríamos un buen domingo. Y eso siempre era algo que esperar.

Lando Norris, McLaren Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"El equipo está trabajando duro en todas las áreas. Eso incluye ritmo de carrera, enfriamiento de neumáticos, todas esas cosas. Pero por ahora, tenemos que mejorar en la mayoría de las áreas".

El piloto británico consiguió su primer campeonato de pilotos en 2025 tras una tensa batalla durante toda la temporada con su compañero Oscar Piastri y con Max Verstappen, de Red Bull, en la segunda mitad del año. Aunque confía en que es capaz de ganar un campeonato, Norris es realista respecto a que la temporada que viene podría verse diferente para él y para el equipo.

"Quiero decir, me encantaría. Honestamente, no creo que haya una responsabilidad… Quiero decir, siempre hay una responsabilidad en la vida", dijo cuando le preguntaron si siente la responsabilidad de defender el título. "Pero haré lo mejor para defenderlo y mantenerlo. Pero es una nueva temporada con un montón de nuevos desafíos. Así que no es tan simple como continuar desde el año pasado y decir que es lo mismo otra vez.

"En este momento tenemos que, por lo que vemos, mejorar bastante el coche si queremos competir un poco más, para estar confiados de cara a la primera carrera. Pero me siento confiado. Me siento mejor que nunca.

"Ciertamente, después del año pasado y de ganar el campeonato, eso me ha dado la confianza. Así que es tranquilizador saber que ya lo hice una vez y, por lo tanto, creo que puedo hacerlo de nuevo. Así que eso es algo bueno.

"Pero es una temporada larga, y me aseguraré de hacer mi parte. Y juntos, como equipo, nos aseguraremos de darnos la mejor oportunidad de repetirlo", concluyó.