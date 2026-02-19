Checo Pérez completa un programa intenso y recorta distancias antes de Australia

Cadillac ha vivido un penúltimo día de pretemporada 2026 de Fórmula 1 con menos inconvenientes que los anteriores y el equipo ha reducido la ventaja en el fondo del pelotón, al menos en los tiempos que se han mostrado hasta ahora con Sergio Pérez y Valtteri Bottas completando programas más extensos el jueves.

Checo Pérez fue el encargado de cerrar la sesión. Durante su penúltima ocasión en el coche antes del Gran Premio de Australia, su trabajo estuvo dividido en tres etapas. La primera fue salir a afinar la configuración y probar el desgaste de los neumáticos.

Para la parte final de la sesión entró en las simulaciones de clasificación. Fue justo en ese momento cuando le montaron las gomas blandas y cronometró un tiempo de 1m35.369s para quedar a 2.5 segundos de lo hecho por el Mercedes. Al final, el mexicano pudo probar el nuevo sistema de arranque, tal como lo hizo Bottas el día previo.

Bottas con retrasos en la sesión Valtteri Bottas fue el encargado de arrancar la sesión perdiendo algo de tiempo por la instalación de los rakes aerodinámicos. Sin embargo, el plan de trabajo se concretó conforme lo previsto y realizó una simulación de carrera que el equipo utilizó para planificar la configuración, la gestión de energía y el desgaste de los neumáticos.

Cadillac finalizó así su décimo día de test antes de Australia. El equipo ahora se enfila a su última jornada donde Bottas cerrará, mientras que Sergio Pérez arrancará su última tanda de pruebas antes del debut del equipo en Melbourne.

A diferencia de otros días, Cadillac no reportó problemas mayores que limitaran el kilometraje de sus dos pilotos, pero el rendimiento parece lejano aún y, por ahora, los números dicen que estarían en una diferencia similar a la que tiene Aston Martin.