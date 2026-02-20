Lawrence Stroll comprará los derechos de nombre de Aston Martin F1 por casi 70 millones

Lawrence Stroll está adquiriendo los derechos de nombre del equipo de Fórmula 1 de Aston Martin por 50 millones de libras, lo que equivale a cerca de 70 millones de dólares.

El fabricante británico decidió vender los derechos de nombre a su accionista mayoritario mientras trabaja para estabilizar sus finanzas. Según The Guardian, Aston Martin dijo que "sus ganancias para 2025 serían peores que las previsiones de la City, su quinta advertencia de beneficios desde septiembre de 2024".

El acuerdo espera la aprobación formal de los accionistas, pero ya cuenta con el respaldo en principio de inversores que poseen más del 50% de la compañía.

El director ejecutivo de Aston Martin, Adrian Hallmark, en octubre de 2025, dijo, según informó The Telegraph: "Este año ha estado marcado por importantes vientos macroeconómicos en contra, en particular el impacto sostenido de los aranceles de Estados Unidos y la débil demanda en China".

Stroll lideró el consorcio Yew Tree Investments para invertir 182 millones de libras en Aston Martin en 2020 a cambio de una participación del 16,7% en la empresa.

Mientras la compañía automotriz lucha con sus beneficios, el equipo de F1 también se ha enfrentado a dificultades durante las pruebas de pretemporada en Bahréin. La temporada 2026 marca el inicio de la asociación de unidades de potencia entre Aston Martin y Honda, y la primera campaña para la escudería de Silverstone con Adrian Newey como jefe de equipo y socio técnico directivo.

Lance Stroll, Aston Martin Racing Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

El fabricante japonés emitió un comunicado el 20 de febrero explicando algunos de los problemas que ha afrontado el equipo. "Nuestra última tanda con Fernando Alonso ayer mostró un problema relacionado con la batería que afectó nuestro plan de pruebas con el equipo Aston Martin Aramco Formula One Team", señaló.

"Desde entonces, hemos estado realizando simulaciones en el banco de pruebas en HRC Sakura. Debido a esto y a la escasez de piezas de la unidad de potencia, hemos adaptado el plan de rodaje de hoy para que sea muy limitado y consista solo en tandas cortas".

Aston Martin posteriormente finalizó su jornada antes de tiempo, aproximadamente dos horas antes de que concluyera la sesión de la tarde, tras completar solo un puñado de vueltas.