Leclerc admite que Mercedes tiene ventaja con su motor, pero Ferrari peleará en China

La esperanza de Ferrari era que, en una pista en la que es posible recuperar más energía, con muchas zonas en las que se puede aprovechar la eficiencia aerodinámica además de la potencia pura, el SF-26 pudiera acercarse más al Mercedes. Una expectativa que solo se ha confirmado en parte, ya que la diferencia con respecto al líder se ha reducido de ocho a seis décimas y media, pero el W17 sigue siendo (decididamente) la referencia, especialmente en la vuelta rápida.

Después de Melbourne era difícil ilusionarse con que la diferencia pudiera reducirse drásticamente en solo una semana. El objetivo, entonces como ahora, era avanzar paso a paso, incluso experimentando algo diferente en cuanto a las actualizaciones, y seguir presionando para no dejar nada sobre la mesa, hasta el punto de llevar incluso ese alerón trasero probado en los tests, que sin embargo aún necesitaba tiempo.

El alerón giratorio era, de hecho, un experimento en una fase aún inicial de su desarrollo. Al final de la FP1, el equipo evaluó los beneficios y las posibles críticas, y decidió dejarlo de lado por el momento. Pero no es este elemento el que cambia el panorama del fin de semana, porque incluso en Shanghái, Charles Leclerc tuvo una sesión de clasificación nada limpia.

Charles Leclerc, Ferrari Foto de: Mark Thompson / Getty Images

Hace una semana, en Melbourne, sufrió problemas con la gestión del híbrido en la Q2, que acabaron afectando también a la última manga. Y aquí, en China, tampoco han faltado pequeños inconvenientes, entre ellos una pérdida de potencia en la última recta que le costó unas tres décimas con respecto a su compañero de equipo.

"Ha sido una sesión muy frustrante. Primero el problema con el toggle y luego, por desgracia, cuando por fin había hecho una buena vuelta, perdí medio segundo en la recta trasera, por alguna razón, en la segunda vuelta de la Q3. Analizaremos lo sucedido e intentaremos entender qué ha fallado", explicó el monegasco al final de la sesión.

Más allá de este aspecto, que analizaremos por separado, Leclerc no ocultó que, en la clasificación, el W17 sigue siendo la verdadera referencia, sobre todo porque, como ya destacamos tras la clasificación en Australia, cuando el motor térmico Mercedes alcanza ciertos picos, esto facilita la gestión de la energía.

Charles Leclerc, Ferrari Foto de: Jade Gao - Getty Images

En muchos tramos, los pilotos de la estrella alcanzan la velocidad máxima antes que los demás, lo que les permite una gestión más conservadora de la batería en el segundo sector. En particular, entre las curvas 7 y 9, una zona que habíamos señalado como crucial, es evidente lo bien que han trabajado los técnicos de Mercedes en el uso del MGU-K en la recarga.

Un paso que, por el momento, Ferrari aún no ha logrado dar y que ha dejado al SF-26 por detrás incluso del McLaren. Sin embargo, el equipo de Woking tiene que lidiar con una falta de carga, el peso extra y una brecha en la comprensión pura de la unidad de potencia en comparación con Mercedes. En cuanto a la carrera, sin embargo, la diferencia ha sido menor, un elemento que podría resultar significativo, en línea con lo que ya habíamos observado en Melbourne.

"Quiero decir que, en realidad, no cambia el panorama general con respecto a nuestra situación. En la carrera deberíamos ser relativamente un poco más fuertes de lo que hemos visto ahora en la clasificación. Sin embargo, Mercedes parece seguir teniendo una pequeña ventaja", añadió Leclerc.

"En la clasificación, por alguna razón, la unidad de potencia Mercedes gana mucho tiempo en la vuelta. Todavía no conseguimos la misma ventaja en la clasificación, pero en la carrera estamos más cerca, así que sigo confiando en que podamos recuperar mañana".