Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Verstappen se niega a celebrar el resultado de la clasificación en Austin: "No hay necesidad de sonreír"

Max Verstappen quedó frustrado tras clasificarse segundo por detrás de Kimi Antonelli para el Gran Premio de Estados Unidos

Alex Harrington

Publicado: 24 oct 2026, 23:37

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente preferente

Max Verstappen, Red Bull Racing, Isack Hadjar, Red Bull Racing

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Tras clasificar en la segunda posición para el Gran Premio de los Estados Unidos, Max Verstappen afirmó que "no hay necesidad de sonreír y estar súper feliz" con su rendimiento. La falta de agarre en la Q3 le impidió pelear por la pole position, la cual quedó en manos de Kimi Antonelli con Mercedes.

El piloto de Red Bull terminó a 0.179 segundos del joven italiano en el Circuito de las Américas, y solo 0.036s por delante de su compañero de equipo Isack Hadjar, quien finalizó tercero, logrando su mejor resultado de clasificación hasta la fecha. Sin embargo, aunque el neerlandés parecía ser un firme candidato a la pole más temprano en la sesión, una inesperada falta de adherencia lo dejó con ganas de más.

Más de la F1 :

“En la Q1 y Q2 me sentí muy bien. Quiero decir, mi primera vuelta en la Q2 la hice solo con un juego usado”, comentó. “Así que cuando fui a la Q3 tenía grandes esperanzas, pero desafortunadamente la sensación simplemente fue mala. No tenía el agarre que quería, por lo que no podía apoyarme en el tren trasero como deseaba en el sector final y eso me costó demasiado tiempo.

"Y luego, quiero decir, cuando miras la hoja de tiempos y vas a arrancar P2 es agradable y es un buen resultado, pero esperaba más y esto simplemente no fue lo ideal. Pero si digamos que no es una gran sensación en la clasificación y aun así es un P2, lo tomo. Pero no hay necesidad de andar sonriendo y estar súper feliz por ello”.

Verstappen dio únicamente seis vueltas en la Q2 para ahorrar neumáticos, pero descartó la sugerencia de que el cambio de gomas usadas a un juego nuevo fuera el culpable.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Clive Mason / Getty Images

“Normalmente no es problema. Lo he hecho muchas veces antes. Incluso una vez clasifiqué con solo dos juegos”, reveló. “Así que sí, no hay explicación de por qué en la Q3 simplemente no salió bien, aparte de la última vuelta donde creo que a todos les costó mejorar sus tiempos. Pero es algo que tenemos que revisar porque es muy raro, por supuesto, que tengas la mejor sensación con un juego usado”.

Aun así, es un sólido resultado para Red Bull, que cuenta con Hadjar —quien también se sintió cómodo con neumáticos usados en la Q2— colocado directamente detrás de él en la tercera posición.

Verstappen ha sido el crítico más severo del circuito este fin de semana, luego de calificar los baches en COTA como “inaceptables” y “fuera de control” durante el jueves. Desde la primera fila, tendrá la oportunidad de atacar a Antonelli subiendo la colina hacia la Curva 1, justamente donde se ubica la peor parte de esas imperfecciones del suelo.

Verstappen, cuarto en el campeonato de pilotos con 221 puntos, busca su tercera victoria consecutiva tras sus triunfos en Malasia y Singapur.

Más de la F1 :

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También lee :





Comparte o guarda esta historia

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo previo Lando Norris se reprocha por un "muy mal trabajo" en la clasificación de Austin

Comentarios destacados

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

Ver más y Comentar

Más de

Alex Harrington





La F2 aún no decide si acepta el equipo de Norris: "Lo como examinamos cualquier otra petición"



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Singapur



6 d



La F2 aún no decide si acepta el equipo de Norris: "Lo como examinamos cualquier otra petición"





Convierten parte de un Alpine de F1 en una pieza de exhibición única que saldrá a subasta



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Singapur



7 d



Convierten parte de un Alpine de F1 en una pieza de exhibición única que saldrá a subasta





Lando Norris pone en duda el valor de una carrera sprint en Singapur



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Singapur



16 d



Lando Norris pone en duda el valor de una carrera sprint en Singapur

Más de

Max Verstappen





Red Bull prioriza baja velocidad y baches tras el buen inicio de Verstappen en Austin



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Estados Unidos



12 h



Red Bull prioriza baja velocidad y baches tras el buen inicio de Verstappen en Austin





Max Verstappen explota contra los “inaceptables” baches de la pista de F1 en Austin: “Está fuera de control”



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Estados Unidos



2 d



Max Verstappen explota contra los “inaceptables” baches de la pista de F1 en Austin: “Está fuera de control”





Williams tiene los mejores chalecos refrigerantes de la F1, dice Alex Albon



Fórmula 1



Fórmula 1 5 d



Williams tiene los mejores chalecos refrigerantes de la F1, dice Alex Albon

Más de

Red Bull Racing





Racing Bulls debate entre premiar a Lawson o apostar por Tsolov



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Estados Unidos



8 h



Racing Bulls debate entre premiar a Lawson o apostar por Tsolov





Adrian Newey: Christian Horner y yo seguimos siendo amigos, a pesar del libro



Fórmula 1



Fórmula 1 8 h



Adrian Newey: Christian Horner y yo seguimos siendo amigos, a pesar del libro





Hadjar busca respuestas ante sus problemas del viernes en Austin: "Simplemente inmanejable"



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Estados Unidos



11 h



Hadjar busca respuestas ante sus problemas del viernes en Austin: "Simplemente inmanejable"

Últimas noticias





Gasly admite que Alpine pierde terreno ante Racing Bulls en Austin, pero avisa: "Tenemos que ser agresivos"



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Estados Unidos



1 min



Gasly admite que Alpine pierde terreno ante Racing Bulls en Austin, pero avisa: "Tenemos que ser agresivos"





Así vivimos la clasificación del GP de Estados Unidos de F1 2026 en Austin



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Estados Unidos



13 min



Así vivimos la clasificación del GP de Estados Unidos de F1 2026 en Austin





Lando Norris se reprocha por un "muy mal trabajo" en la clasificación de Austin



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Estados Unidos



14 min



Lando Norris se reprocha por un "muy mal trabajo" en la clasificación de Austin





Así quedaron los duelos entre compañeros tras la clasificación de F1 2026 en Austin



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Estados Unidos



26 min



Así quedaron los duelos entre compañeros tras la clasificación de F1 2026 en Austin

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Suscríbete.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbase ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscríbete