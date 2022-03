¿Netflix ha llegado al extremo del drama creativo con la F1?

Cargar reproductor de audio

La cuarta temporada de la serie documental de Netflix se estrenó el pasado viernes, justo en medio de la segunda prueba de pretemporada en Bahréin, recapitulando una de las campañas más dramáticas y controvertidas de la historia reciente de la Fórmula 1.

Pero, más que nunca, dio la sensación de que los aficionados se daban cuenta de las sutiles ediciones o cambios en la línea de tiempo que, aunque eran necesarios para ayudar al efecto dramático, dejaban a muchos frustrados o decepcionados con lo que estaban viendo.

Esa fue la razón por la que Max Verstappen reveló el pasado mes de octubre que se había negado a participar en la última temporada, alegando que las rivalidades habían sido "fingidas". Como señalamos en nuestro análisis, la ausencia del campeón del mundo demerita un poco la cuarta temporada de la plataforma de pago.

En su momento, los comentarios de Verstappen provocaron un debate sobre el uso de la licencia creativa que se tomaba Drive to Survive para crear su producto. Esa misma semana escribí que no había nada de malo en usarla un poco, dado el impacto positivo que ha tenido en la F1 en su conjunto, llevándola a la cima de Netflix en todo el mundo y llegando a millones de nuevos fans.

Pero el sentimiento parece haber cambiado un poco con el estreno de la última temporada. Verstappen dejó claro en Bahréin que no reconsideraría su decisión de formar parte de la serie, añadiendo que "probablemente la vería y vería lo exagerada que es".

Incluso al comenzar la cuarta temporada, ya existía cierto escepticismo -no ayudado por los acontecimientos de Abu Dhabi, que un piloto comentó que había sido "hecho para la televisión"- sobre hasta qué punto Drive to Survive se ceñiría a los acontecimientos y las líneas de tiempo reales. Ya se habían hecho memes y sketches en YouTube burlándose de cómo Drive to Survive iba a manejar varios incidentes, condimentándolos para que fueran más dramáticos de lo que realmente eran.

Uno de los ejemplos más destacados de la tercera temporada fue la relación en McLaren entre Lando Norris y Carlos Sainz. El romance entre ambos fue ampliamente alabado por los aficionados y conocido en todo el paddock, pero el episodio que los centró pareció crear tensión donde no la había.

"Creo que en el caso de Lando y yo, se ha llevado demasiado lejos", dijo Sainz. "Todos los aficionados que conocen la Fórmula 1 -que son muchos, sobre todo ahora, que nos siguen tanto en todo el mundo- se dan cuenta de que Netflix probablemente fue demasiado lejos con Lando y conmigo”.

"Pero creo que Netflix lo sabe, y son capaces de corregir y juzgar los errores, y se adaptarán y quizá intentarán hacerlo un poco más realista en ese sentido".

Es de esperar que ciertas escenas estén preparadas para ayudar a avanzar en la trama, dado que las cámaras de Netflix no pueden estar al tanto de muchas de las reuniones reales que tuvieron lugar. Un par de ejemplos recientes son la llamada de Christian Horner a Sergio Pérez al final de la tercera temporada para decirle "bienvenido a Red Bull", como si fuera la primera vez que el mexicano se enterara, o la reunión de Toto Wolff con George Russell en Zandvoort para informarle de que tenía el asiento de Mercedes para la temporada 2022, al menos dos semanas después de que se lo hubieran comunicado antes de la carrera en Bélgica.

La ausencia de Verstappen en la serie actual significa que gran parte de la lucha por el título de Red Bull tiene que ser contada por Christian Horner, cuyas burlas hacia Wolff y Mercedes parecen constantes. Muchas escenas se cortan mostrándole haciendo un comentario después de ver a Hamilton o a Wolff en una pantalla de televisión, pero naturalmente, no hay manera real de saber cómo se han cortado las cosas.

"El año pasado fue enormemente intenso, y una serie documental como Drive to Survive, al fin y al cabo, es un programa de televisión", dijo Horner. "Están cogiendo fragmentos de una batalla de toda una temporada y convirtiéndola en un programa de televisión. Por supuesto, el efecto de esto ha sido un aumento dramático en el seguimiento de la Fórmula 1”.

"Pero hay que recordar que, en última instancia, está diseñado para entretener. Así que, por supuesto, se toman elementos de ella, y a veces ni siquiera son de la carrera en cuestión".

"Obviamente, hay algunos comentarios y cosas aquí que quizá estén fuera de lugar, sin duda", añadió Norris. "Cuando eres la persona de la que se trata, tal vez no estés tan de acuerdo con ello porque puede hacer que parezca que has dicho algo en un momento y no sea lo correcto”

Un ejemplo que Norris citó fue en el Red Bull Ring en 2020, perfilado en la tercera temporada, durante una batalla con Sainz. "Hay un poco de mí y [Sainz] yendo de lado a lado en la curva 1 cuando ni siquiera estamos cerca, y entonces me empuja, lo cual es de una carrera completamente diferente", dijo Norris.

"Hay cosas que tal vez van un poco demasiado lejos en ese sentido y tal vez no estoy demasiado de acuerdo con ello".

Aunque la dramatización añadida puede pasar desapercibida para muchos aficionados ocasionales que solo consumen la F1 a través de Drive to Survive, el problema sería si provocara que más pilotos o equipos adoptaran el mismo enfoque que Verstappen, y optaran por no participar. Después de todo, la serie necesita estas personalidades para ser un éxito.

Sin embargo, ese temor parece infundado por ahora, ya que la mayoría está de acuerdo en que los beneficios que Netflix tiene para la F1 siguen siendo mayores que estos inconvenientes.

"Sigue siendo emocionante y bueno para todos", dijo Norris. "Mientras no se excedan y hagan parecer literalmente que alguien ha hecho algo que definitivamente no ha hecho, creo que eso es ir demasiado lejos, así que mientras no hagan eso es positivo”.

"Sigo creyendo que Netflix es algo bueno para mí y para la marca de la Fórmula 1", añadió Sainz. "Seguiré apareciendo si quieren que aparezca".

Siempre ha sido algo difícil de equilibrar para Netflix, asegurándose de que los argumentos sean lo suficientemente dramáticos como para ser emocionantes y entretenidos para el aficionado ocasional, pero sin alejarse demasiado de la realidad. Gran parte de ello se reduce a quién está dirigida la serie, y la verdad es que no es para el fanático acérrimo de la F1.

Pero como sigue siendo una parte tan importante de la imagen y la producción global de la F1, y a medida que los aficionados ocasionales se vuelven más y más dedicados, garantizar que el equilibrio no se desvíe demasiado hacia un lado debe ser una prioridad en el futuro.