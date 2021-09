Rosberg: "Norris podría haber causado un gran accidente con Pérez"

El regreso de la Fórmula 1 a Zandvoort después de 36 años no contó con incidentes importantes en pista durante la carrera, pese a la naturaleza estrecha de la pista neerlandesa. Sin embargo, sobre el final del gran premio se dio un incidente entre dos que ya han tenido su historia este año.

"Checo" Pérez, que venía con un ritmo más veloz que Norris gracias a sus neumáticos blandos, buscó adelantar al británico por fuera en la curva uno del circuito en la vuelta 70 de las 72 previstas, pero el de McLaren resistió y se produjo un toque entre ambos coches, que afortunadamente no pasó a mayores.

Sin embargo, una vez terminada la carrera el piloto mexicano dijo que el incidente lo dejó con daños en su monoplaza y le impidió un mayor avance, en tanto que Norris aceptó que había "apretado" a Pérez, pero solo lo necesario.

Nico Rosberg, campeón mundial de la F1 en 2016 y actual comentarista para Sky Sports F1 de Gran Bretaña, analizó la maniobra y no tiene dudas en que Norris podría haberse comportado mejor.

"Realmente no estoy de acuerdo con Lando aquí, pero tampoco ve muy bien lo que pasó en el coche", dijo el ex piloto alemán. "Definitivamente no le dio suficiente espacio, eso no fue muy justo por parte de Lando".

Rosberg dio su apoyo a Pérez sobre lo ocurrido en la maniobra: "'Checo' tenía derecho a estar ahí porque al principio de la curva estaba al frente. Lando lo empujó al borde y eso podría haber terminado en un gran choque, eso fue al límite y no fue realmente justo. Así que eso no fue muy bueno", finalizó.

Pérez logró ver la meta en la octava posición el domingo en Zandvoort, mientras que Norris finalizó décimo en el Gran Premio de Países Bajos.