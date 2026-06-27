George Russell arrancará desde la primera posición el domingo en el Gran Premio de Austria de F1 tras conseguir una sorprendente pole position el sábado en el Red Bull Ring, escenario de la octava ronda de la temporada.

El piloto británico estará acompañado en la primera fila por Charles Leclerc, de Ferrari, quien clasificó segundo en Austria por cuarta vez en los últimos cuatro años.

Lewis Hamilton se ubicó tercero en la clasificación con el otro Ferrari, delante del Mercedes del líder del campeonato, Kimi Antonelli.

Max Verstappen, quien terminó la sesión contra las defensas tras perder el control de su Red Bull en la curva nueve, fue quinto, seguido de los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri.

Isack Hadjar terminó octavo con el segundo Red Bull, delante de los Racing Bulls de Liam Lawson y Arvid Lindblad.

Franco Colapinto clasificó en la 16° posición y Sergio Pérez fue 19° para la carrera del domingo en Austria.

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La parrilla de salida para el GP de Austria de F1 2026

¿En qué posición iniciará Franco Colapinto la carrera del GP de Austria de F1 2026?

Franco Colapinto iniciará desde la 16° posición para la carrera del domingo en el Gran Premio de Austria después de quedar eliminado en la Q2 de la clasificación. El argentino logró un mejor tiempo de 1m08s171.

¿En qué posición iniciará Checo Pérez la carrera del GP de Austria de F1 2026?

Sergio Pérez tiene la 19° posición de partida para la carrera del domingo en el Gran Premio de Austria después de registrar un mejor tiempo personal de 1m08s945 y verse eliminado en la Q1.