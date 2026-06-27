Colapinto vuelve a sufrir con un Alpine “impredecible” en la clasificación de Austria

Franco Colapinto volvió a tener una jornada difícil en el Gran Premio de Austria con lo que calificó como un auto “impredecible” para conducir.

Después de superar la Q1 en la 11° posición tras utilizar un juego extra de neumáticos nuevos, Colapinto no encontró respuestas en la Q2.

Su primera vuelta rápida en el segundo segmento de la clasificación fue con neumáticos usados, ya que había empleado previamente ese juego nuevo, por lo que su tiempo de 1m08s171 lo dejó en la parte baja de los 16 participantes de la Q2.

Luego, cuando montó neumáticos blandos nuevos para su intento final, Colapinto no pudo controlar el Alpine A526 en la primera curva del circuito, se fue ligeramente ancho y perdió toda posibilidad de mejorar su registro.

Esto lo dejó en la 16° posición para iniciar la carrera del domingo, cinco puestos por detrás de su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien quedó a las puertas de entrar en la Q3.

"Creo que un poco mejor", comenzó Colapinto ante los medios, entre ellos Motorsport.com, al analizar su sábado en comparación con lo vivido el viernes, cuando se había quejado de un auto "desconectado".

Franco Colapinto, Alpine Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

"La FP3 volvió a ser complicada, no encontraba un buen balance. Hacia el final de la sesión el auto estaba mejor, en una mejor ventana, y después creo que la clasificación no estaba en una mala situación, pero a medida que fue avanzando la sesión no me sentía cómodo empujando el auto y era bastante impredecible".

"En general tuve algunas dificultades este fin de semana, especialmente en las curvas de velocidad media. Y bueno, en la última vuelta no pude marcar un tiempo en la Q2, así que fue una lástima".

"Creo que normalmente el auto es bastante más fuerte en carrera, así que ojalá podamos avanzar mañana. Pero sí, la Q2 no fue buena. Nos veíamos más fuertes en la Q1 y al comienzo de la Q2, pero no pudimos completar las últimas vueltas. Esperamos tener una buena largada y un buen día mañana".

Buena parte de la expectativa de Alpine para este fin de semana estuvo centrada en el nuevo alerón delantero que estrenó el equipo, aunque Colapinto cree que todavía es necesario más tiempo para sacarle el máximo provecho.

"Creo que todavía estamos tratando de entender un poco mejor en qué áreas del alerón delantero tenemos que mejorar y en cuáles debemos seguir trabajando. Es algo muy nuevo, así que todavía queda mucho trabajo con el simulador para ver realmente cómo funciona, cómo puede rendir mejor y hacerlo más eficiente. Creo que todavía llevará algo de tiempo, pero ojalá podamos sacar un poco más de rendimiento también en Silverstone (la siguiente ronda), que está lleno de curvas rápidas", explicó.

La cita anterior en Barcelona también resultó complicada para Alpine en la clasificación, ya que Colapinto y Gasly fueron 13° y 14°, respectivamente, pero luego avanzaron en la carrera hasta terminar en los puntos. De cara al domingo en Austria, el argentino espera aprovechar las virtudes del auto en la gestión de los neumáticos, un aspecto que fue clave en la pista catalana y que se espera vuelva a serlo en el Red Bull Ring.

"Ojalá. Creo que ese es un poco el plan. Queremos tener un buen día e intentar superar a los Racing Bulls (los dos clasificaron en el top 10). Bueno, espero poder pasar a algunos más, por supuesto, pero la idea es tener una buena carrera, no asumir demasiados riesgos y, por supuesto, esa será la clave. Vamos a tratar de trabajar en eso e intentar sumar algunos puntos", concluyó.