Un "grave problema" frena a Haas a mitad de los test privados
Más ágil que su predecesor, potente en modo híbrido: las impresiones de Oliver Bearman contrastan con la difícil segunda jornada de pruebas para Haas.
Esteban Ocon, Haas F1 Team
Foto de: Haas F1 Team
Tras completar 154 vueltas en la primera jornada de los shakedowns de Fórmula 1 de 2026 en Barcelona, Haas solo logró dar 42 vueltas en el Circuit de Barcelona-Catalunya en su segundo día de pruebas, y eso se debió a buenas razones: el Haas VF-26 no funcionó como un reloj, sino que sufrió problemas técnicos.
Según el jefe del equipo, Ayao Komatsu, Haas ya había solucionado "muchas" cosas y había dado un "gran paso adelante" al comienzo del día. Pero entonces surgieron "dos problemas de fiabilidad", que Komatsu no describió con más detalle. Sin embargo, el piloto de Haas, Oliver Bearman, se vio obligado a volver al garaje durante mucho tiempo en ambos casos.
Komatsu reveló lo siguiente: el problema de la mañana "no le preocupaba", pero el de la tarde era "algo más grave". "Por supuesto, estamos investigando y analizando exactamente lo que ha pasado y cómo podemos solucionarlo. Queremos controlar la situación lo antes posible, pero al menos ha ocurrido relativamente pronto en nuestro programa de pruebas de invierno".
Las consecuencias aún están por ver. Sin embargo, Haas se saltó el penúltimo día de pruebas de Fórmula 1 en Barcelona (¡sigue el día aquí en el marcador en directo de Fórmula 1!) para dedicarse a la búsqueda de errores. La escudería estadounidense disputará su tercer y último día de pruebas el viernes.
A pesar de las dificultades técnicas, el piloto de Haas, Bearman, se muestra satisfecho: "El coche se sentía definitivamente muy potente con la batería a plena potencia, y el nivel de recuperación de energía que tuvimos que utilizar no fue demasiado alto". Durante sus vueltas, tuvo la impresión de que su nuevo coche se comportaba de forma "más ágil y manejable" que el VF-25 del año pasado.
Sin embargo, Bearman también subraya que esto solo ha sido el principio. "Ha sido la primera vez que he podido llevar el coche realmente al límite, al menos al límite que permitía la configuración con la que rodábamos. Estoy deseando poder conducir el coche de forma mucho más intensa".
Comparte o guarda esta historia
Haas encuentra un problema de fiabilidad "más serio" en Barcelona
Bearman advierte de lo complicado de resolver problemas con los coches 2026
Bearman: "Es terrible no saber qué esperar, pero veo un equipo Haas positivo"
Haas descubre "problemas en cada vuelta" en el test de F1 en Barcelona
Haas completa en Fiorano el shakedown con su coche de F1 2026
Haas F1 lanza un aviso realista para 2026: "Vamos a estar contra las cuerdas"
Últimas noticias
Incluso sin tiempo de conducción: así se beneficia Williams del shakedown en Barcelona
Audi frenada por algunos contratiempos: "todos tienen solución"
Jorge Martín ultima su fichaje por Yamaha empezando en el 2027
Test Barcelona F1 2026: Checo Pérez regresa con Cadillac, Antonelli lidera el jueves
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Comentarios destacados