Un "grave problema" frena a Haas a mitad de los test privados

Tras completar 154 vueltas en la primera jornada de los shakedowns de Fórmula 1 de 2026 en Barcelona, Haas solo logró dar 42 vueltas en el Circuit de Barcelona-Catalunya en su segundo día de pruebas, y eso se debió a buenas razones: el Haas VF-26 no funcionó como un reloj, sino que sufrió problemas técnicos.

Según el jefe del equipo, Ayao Komatsu, Haas ya había solucionado "muchas" cosas y había dado un "gran paso adelante" al comienzo del día. Pero entonces surgieron "dos problemas de fiabilidad", que Komatsu no describió con más detalle. Sin embargo, el piloto de Haas, Oliver Bearman, se vio obligado a volver al garaje durante mucho tiempo en ambos casos.

Komatsu reveló lo siguiente: el problema de la mañana "no le preocupaba", pero el de la tarde era "algo más grave". "Por supuesto, estamos investigando y analizando exactamente lo que ha pasado y cómo podemos solucionarlo. Queremos controlar la situación lo antes posible, pero al menos ha ocurrido relativamente pronto en nuestro programa de pruebas de invierno".

Las consecuencias aún están por ver. Sin embargo, Haas se saltó el penúltimo día de pruebas de Fórmula 1 en Barcelona (¡sigue el día aquí en el marcador en directo de Fórmula 1!) para dedicarse a la búsqueda de errores. La escudería estadounidense disputará su tercer y último día de pruebas el viernes.

A pesar de las dificultades técnicas, el piloto de Haas, Bearman, se muestra satisfecho: "El coche se sentía definitivamente muy potente con la batería a plena potencia, y el nivel de recuperación de energía que tuvimos que utilizar no fue demasiado alto". Durante sus vueltas, tuvo la impresión de que su nuevo coche se comportaba de forma "más ágil y manejable" que el VF-25 del año pasado.

Sin embargo, Bearman también subraya que esto solo ha sido el principio. "Ha sido la primera vez que he podido llevar el coche realmente al límite, al menos al límite que permitía la configuración con la que rodábamos. Estoy deseando poder conducir el coche de forma mucho más intensa".