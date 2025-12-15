Rosberg y Hamilton tuvieron que pagar a Mercedes tras el choque en España 2016

Nico Rosberg y Lewis Hamilton eran conocidos como amigos desde la infancia, pero esa amistad se enfrió considerablemente cuando ambos pilotos lucharon entre sí por el título mundial como compañeros de equipo en el entonces dominante Mercedes.

Las tensiones derivaron en varios incidentes entre los pilotos de Mercedes, con probablemente el punto más alto siendo su colisión en la primera vuelta del Gran Premio de España de 2016. Sin embargo, el toque en Barcelona también tuvo consecuencias financieras para Rosberg y Hamilton.

"Tenía un contrato que debía firmar en el que se establecía que, si alguna vez chocábamos entre nosotros como compañeros de equipo, nosotros, como pilotos, dividiríamos la cuenta a partes iguales", contó Rosberg a Sky Sports F1. "Así que compartimos la factura de Barcelona".

Según el alemán, se trató de una suma de 360.000 euros cada uno. "Eso fue doloroso", añadió Rosberg.

Tras una intensa lucha con Hamilton, Rosberg conquistó en 2016 su primer y único título mundial. Unos días después de la carrera final en Abu Dhabi, puso fin a su carrera en la F1.

Desde entonces, Rosberg sigue de cerca el deporte, muchas veces como analista de TV. Este año vio que su antiguo rival Hamilton tuvo dificultades en su primer año con Ferrari.

"Es el más grande de todos los tiempos, creo que en eso todos estamos de acuerdo", continuó Rosberg. "Pero esta situación realmente no es un cierre digno de su carrera. Es una situación horrible en la que estar y sin duda también le causa mucho dolor".

"Está realmente atrapado, porque detenerse ahora —eso no es posible", afirmó Rosberg sobre Hamilton. "Quiero decir, ¿por quién lo van a reemplazar entonces? Y también hay un poco de pérdida de imagen, porque empiezas un proyecto tan grande y luego, tras doce meses, lo abandonas solo porque es difícil. Eso no funciona. Pero seguir tampoco es realmente una opción, porque el tiempo no juega a su favor y no va a ser más fácil. Así que es muy complicado".