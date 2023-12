Steiner, sorprendido por la falta de progreso de Haas F1

En los últimos años, Haas F1 apostó regularmente por una estrategia de pocas actualizaciones para centrarse en un paquete más grande, pero eso no funcionó. Para este año, se suponía que la escudería estadounidense iba a presentar actualizaciones regularmente, pero no ha sido así.

Para Kevin Magnussen y Nico Hulkenberg, fue esperar al gran paquete de actualizaciones en Austin, que ya se centraba en parte en el desarrollo del bólido de 2024. Sin embargo, las actualizaciones no supusieron un progreso inmediato. El jefe del equipo, Guenther Steiner, no entiende por qué el VF-23 no mejoró.

"Me sorprendió", afirma Steiner, citado por Speedcafe. "El problema es que no encontramos rendimiento en el desarrollo. No es que no quisiéramos o no pudiéramos incluir actualizaciones. No incluimos actualizaciones, porque incluir una actualización cuando sabes que no hará que el coche sea más rápido no tiene sentido. Por supuesto, fue una sorpresa que no avanzáramos en el desarrollo en el túnel de viento".

Llamada de atención

El VF-23 fue rápido a una vuelta, pero sobre todo en carrera, Hulkenberg y Magnussen se quedaron muy atrás debido al sobrecalentamiento de los neumáticos. Ese problema no pareció remitir tras las actualizaciones en Austin, tras lo cual Hulkenberg criticó la falta de actualizaciones de Haas.

Según él, era "inevitable" que el equipo cayera al último puesto debido a este planteamiento. "No estamos llevando actualizaciones y estamos pagando el precio por ello, por no encontrar rendimiento", dijo el alemán. "Esperemos que esto sea una llamada de atención para todos en la fábrica, porque a este ritmo no se puede competir en la Fórmula 1".

Steiner subrayó, sin embargo, que Haas utilizó toda la capacidad del túnel de viento para el paquete de Austin.

"Fue una renovación completa del coche y la carrocería. Usamos el dinero para eso porque este era uno grande. El año que viene tendremos un coche nuevo y empezaremos de cero. Ambos (pilotos) son muy francos. Ya no discuto sobre el año que viene. Empezamos de cero y tenemos que desarrollar el coche, (para que) el coche sea más rápido y a los pilotos les guste más".

¡Si quieres mantenerte informado al instante sobre las últimas noticias de la Fórmula 1, entra en nuestro canal de Telegram y recibirás todas las novedades de la categoría!