Estadísticas
Fórmula 1 Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)

Las estadísticas completas del día final de la pretemporada de la F1 2026 en Bahréin

Descubre las estadísticas del rodaje de las escuderías y de los motoristas de F1 durante la tercera jornada de la segunda sesión de ensayos invernales 2026 de Bahréin.

Fabien Gaillard
Publicado:
51

Tras la última jornada de la segunda sesión de pruebas de pretemporada de la F1 2026, celebrada en Baréin del 18 al 20 de febrero, estas son las cifras más destacadas del viernes.

Pruebas de Bahréin 2: kilometraje por escuderías (día 3)

Escudería Piloto(s) Vueltas totales recorridas Kilómetros recorridos
Haas

Ocon

Bearman

 170 920
Racing Bulls Lindblad 165 893
Williams

Sainz

 141 763
Audi

Hülkenberg

Bortoleto

 135 731
Ferrari Leclerc 132 714
Mercedes

Antonelli

Russell

 131 709
Red Bull

Hadjar

Verstappen

 124 671
Alpine Gasly 118 639
McLaren

Piastri

Norris

 113 612
Cadillac

Pérez

Bottas

 99 536
Aston Martin Stroll 6 33
Audi a connu une très bonne dernière journée en termes de roulage.

Audi tuvo un muy buen último día en términos de rodaje.

Foto de: Steven Tee / LAT Images vía Getty Images

Pruebas de Bahréin 2: kilometraje por motoristas (día 3)

Motor Escudería(s) Total de vueltas recorridas Kilómetros recorridos KM medios
e por escudería
Mercedes

Williams

McLaren

Mercedes

Alpine

 503 2722 681
Ferrari Ferrari
Haas
Cadillac		 401 2170 723
Red Bull Ford Red Bull
Racing Bulls		 289 1564 782
Audi Audi 135 731 731
Honda Aston Martin 6 33 33

Pruebas de Bahréin 2: tiempos del día 3

P PILOTO EQUIPO Vueltas Tiempo Diferencia
1 Leclerc Ferrari 132 1'31"992  
2 Norris McLaren 47 1'32"871 +0"879
3 Verstappen Red Bull 65 1'33"109 +1"117
4 Russell Mercedes 82 1'33"197 +1"205
5 Gasly Alpine 118 1'33"421 +1"429
6 Bearman Haas 88 1'33"487 +1"495
7 Bortoleto Audi 71 1'33"755 +1"763
8 Antonelli Mercedes 49 1'33"916 +1"924
9 Lindblad Racing Bulls 165 1'34"149 +2"157
10 Sainz Williams 141 1'34"342 +2"350
11 Piastri McLaren 66 1'34"352 +2"360
12 Ocon Haas 82 1'34"494 +2"502
13 Hadjar Red Bull 59 1'34"511 +2"519
14 Bottas Cadillac 38 1'35"290 +3"298
15 Hülkenberg Audi 64 1'36"019 +4"027
16 Pérez Cadillac 61 1'40"842 +8"850
17 Stroll Aston Martin 6 -  

Pruebas de Baréin 2: las banderas rojas del día 3

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images vía Getty Images

Coche Piloto Hora Motivo
Mercedes Antonelli 10:11 Parada en pista
- - 11:55 Prueba FIA
- - 16:55 Prueba FIA
