A Max Verstappen le "importan una mierda las críticas" que recibió tras el Gran Premio de Austria de Fórmula 1, y asegura que lo único que le interesa es su amistad con Lando Norris.

El piloto de Red Bull y su rival de McLaren protagonizaron un incidente en el Red Bull Ring la semana pasada después de que una frenética batalla entre ambos por el liderato terminara con un choque en la vuelta 64.

El incidente en la curva 3 terminó con roturas de neumáticos en amos coches, y aunque Verstappen pudo continuar tras una parada en boxes y terminar quinto a pesar de una penalización de 10 segundos, Norris se vio obligado a abandonar con daños.

La agresiva defensa de Verstappen lo puso en el punto de mira de muchos, con el jefe de McLaren, Andrea Stella, en particular sugiriendo que el neerlandés sólo había actuado de esa manera porque no había sido sancionado por incidentes similares en 2021.

Mientras que el accidente ha provocado un gran debate, Verstappen dijo el jueves en Silverstone que era inmune a cualquier crítica que ha enfrentado.

En cambio, señaló que fue importante hablar con Norris para repasar los acontecimientos porque para él la prioridad era que el incidente no afectara a su amistad.

Preguntado por las críticas de los últimos días, Verstappen dijo: "Me importa una mierda eso. Me voy a casa, vivo mi vida. Y lo único que me importa es mi relación con Lando".

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Lando Norris, McLaren MCL38, batalla por el liderato. Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

Verstappen dijo que ambos hablaron el lunes y, después de repasar todo lo que sucedió, acordaron que deberían continuar compitiendo de una manera similarmente dura en el futuro.

"Creo que llegamos a la conclusión de que realmente disfrutamos de nuestra batalla", dijo. "Analizamos el incidente, y fue un pequeño toque tan tonto que tuvo, por supuesto, grandes consecuencias para ambos".

"Pero nos gusta correr duro. Lo hemos hecho durante muchos años, no sólo en la Fórmula 1, incluso en las carreras en línea, donde nos divertimos mucho juntos. Estas cosas tienen que continuar, porque es lo que nos gusta hacer. Y creo que también es genial para la Fórmula 1".

Con Norris habiendo suavizado sus críticas a Verstappen antes del GP de Gran Bretaña, el neerlandés sugirió que ambos coincidían en casi todos los aspectos de su lucha.

"Estamos de acuerdo en el 99% de todo", dijo. "Y naturalmente, siempre le he dicho a Lando, cuando vas por el interior, por el exterior, puedes confiar en mí que no estoy ahí para intentar chocarte. Lo mismo ocurre a la inversa, porque también hablamos de eso".

"Naturalmente, siempre hay una reacción humana cuando alguien se zambulle por dentro o por fuera, que te hace reaccionar un poco. Pero sentí que todo lo que hice no fue nada exagerado".

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1ª posición, Lando Norris, McLaren F1 Team, 3ª posición, charla tras el Sprint. Foto: Steven Tee / Motorsport Images

"Por supuesto, al igual que cómo diseñas el coche, intentas ir al límite de las reglas. Tal vez encuentres algunas zonas grises aquí y allá como con el coche, y eso es lo mismo en cómo corres - porque de lo contrario nunca serás un piloto de primera y nunca tendrás éxito en la vida de todos modos."

Mientras que Verstappen se escuchó en la radio quejándose de Norris por lanzarse tarde para intentar adelantarlo, él dice que eso se trató más acerca de tratar de obtener la FIA para intervenir para ayudar a su propia causa.

"Siempre hablas en tu propio beneficio", sonrió. "Eso es lo que hizo él. Eso es lo que yo hice. Todos lo entendemos".

Cuando se le preguntó cómo abordarían ambos las carreras entre sí en el futuro, Verstappen dijo: "Vamos a fondo. Eso es lo que acordamos. Porque eso es lo que nos gusta hacer. Eso es lo que es bueno para la Fórmula 1 también".