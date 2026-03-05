Verstappen: las propuestas de modificar el reglamento 2026 llegaron tarde

Tras los nueve días de pruebas que los equipos de F1 han podido completar en Barcelona y Baréin, la primera prueba de fuego les espera en Australia. Por lo tanto, los equipos y los pilotos afrontan el fin de semana con las dudas oportunas en lo que respecta a las relaciones entre ellos. Max Verstappen tampoco se atreve a decir dónde se encuentra Red Bull, pero no espera que el equipo esté en lo más alto.

"Estoy muy contento con lo que hemos demostrado en las pruebas de invierno", destaca Verstappen en una entrevista con Motorsport.com, entre otros. "Fue un momento fantástico y de orgullo para todos, ver cómo este proyecto ha cuajado con el motor y el coche. Me sorprendió muy positivamente cómo se sentía todo".

"Los cambios en el reglamento fueron muy complejos para todos, pero las sensaciones en el coche y la experiencia con el motor y el coche fueron buenas. Por supuesto, he dado mi opinión sobre las cosas que no me gustan [del reglamento], pero lo que hemos hecho dentro del equipo es realmente muy bueno".

Max Verstappen aún no está seguro de dónde se encuentra Red Bull, pero no espera estar en lo más alto. Foto de: Sam Bloxham / LAT Images a través de Getty Images

"Estamos muy contentos con eso", añade Verstappen. "Por supuesto, si nos fijamos en el rendimiento, nos gustaría ser un poco más rápidos, y en realidad todo el mundo quiere ser siempre más rápido, pero basándonos en lo que hemos aprendido en Baréin, al menos no fuimos los más rápidos», opina el cuatro veces campeón de F1. "Pero bueno, no tengo ni idea. Tendremos que esperar a ver dónde estamos aquí".

Demasiado tarde

Justo antes de la rueda de prensa de Verstappen, el piloto de Williams y presidente del sindicato de pilotos GPDA, Carlos Sainz, había indicado que la FIA debería ser "flexible" este año si las nuevas normas no funcionan. Verstappen no entiende del todo ese llamamiento tan cerca del inicio de la nueva temporada.

"Sí, en realidad es un poco tarde para eso, ¿no?", responde Verstappen a ese llamamiento. "Se ha invertido tanto dinero en estas normas que seguirán vigentes durante un tiempo. Se podía haber previsto. Que ahora se plantee de repente es un poco tarde», opina el holandés de 28 años.

Uno de los temas que ya se ha planteado es el fenómeno del "superclipping". Los pilotos pueden almacenar energía en las rectas, incluso cuando pisan a fondo el acelerador. Sin embargo, con este método solo pueden almacenar un máximo de 250 kilovatios de potencia, mientras que el MGU-K puede almacenar un máximo de 350 kW. McLaren ya había sugerido que las carreras mejorarían si se aumentara este límite a 350 kW. Otras sugerencias son reducir la potencia total del MGU-K durante las carreras a 250 kW.

"No lo sé", responde Verstappen a esa sugerencia. "Depende mucho del trazado. Se puede reducir la potencia, pero entonces los tiempos por vuelta también serán más lentos. Es difícil decir qué es lo mejor. Por eso creo que también quieren ver cómo va aquí. Es todo bastante complicado".

Por ahora, los pilotos y los equipos deben aceptar la situación tal y como es, lo que también significa que se puede sacar provecho si los competidores aún no tienen sus asuntos en orden. ¿Funcionaría eso también si hubiera una desventaja en el rendimiento? «Creo que depende de lo grande que sea esa desventaja, ¿no? No lo sé".

"Como ya he dicho, hemos hecho un buen trabajo. Creo que estamos haciendo lo correcto, pero ¿es lo mejor en este momento? No lo sabemos", afirma Verstappen. "Todavía es una curva de aprendizaje muy pronunciada para todos, sobre todo en las primeras carreras. Siempre te encuentras con cosas en momentos cruciales que quizá no esperabas. Pero hemos intentado cubrir todos los escenarios posibles. En ese sentido, creo que hasta ahora lo hemos hecho bien, pero el resto aún está un poco confuso".