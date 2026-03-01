Qué desencadenó los fallos de los neumáticos en el GP de Tailandia de MotoGP

Justo cuando el Gran Premio de Tailandia parecía asentarse en un ritmo, la primera ronda de la temporada 2026 de MotoGP volvió a cobrar vida por una oleada de problemas relacionados con los neumáticos.

Aunque ya había algunas señales de que las condiciones de la pista – y el clima – estaban pasando factura, con Raúl Fernández teniendo notoriamente dificultades de rendimiento con sus Michelin, el momento más importante de la carrera se produjo en la vuelta 21 de 26 e involucró al piloto más mediático de la categoría.

Marc Márquez perseguía a un Raúl Fernández en problemas por el tercer lugar cuando el aro del neumático trasero de su Ducati falló repentinamente en la curva 4, obligándolo a abandonar.

Unas vueltas más tarde, el excompañero de equipo de Márquez, Joan Mir, se convirtió en la siguiente víctima al entrar en boxes para retirarse por problemas de neumáticos menos dramáticos – pero igualmente terminales.

Aunque la situación no derivó en un caos total, quedó claro que los pilotos tuvieron que cuidar sus neumáticos en las etapas finales. Mientras los líderes rodaban en el rango medio-alto de 1m30s en las primeras vueltas, su ritmo cayó cerca de tres segundos a medida que se acercaba la bandera a cuadros. Tanto el ganador Marco Bezzecchi como el segundo Pedro Acosta completaron la penúltima vuelta en 1m33s, mientras que pilotos como Fernández y Jorge Martín cayeron en el rango de 1m34s.

Solo Ai Ogura, que mostró una velocidad increíble para escalar hasta el quinto puesto en las últimas vueltas, pudo mantenerse dentro del rango de 1m32s. Una caída de rendimiento siempre se espera a lo largo de la distancia de carrera, pero la magnitud de la degradación en Buriram fue llamativa.

Calor extremo y especificaciones de los neumáticos

Para entender por qué los neumáticos se convirtieron en un factor tan limitante durante la carrera, es importante considerar las condiciones meteorológicas inusualmente duras del domingo. Tras algo de lluvia a principios del fin de semana, el día de la carrera fue completamente seco, con la temperatura ambiente alcanzando los 34C y la temperatura de la pista llegando a 58C. Esto significa que los neumáticos ya estaban siendo llevados al límite.

Para Tailandia e Indonesia, Michelin suministra una carcasa trasera más rígida diseñada para soportar un alto estrés térmico. Aunque los equipos ahora tienen suficiente experiencia con esta construcción, sí tiene un impacto en la forma en que sus motos se comportan en pista. Márquez, por ejemplo, dijo que esta carcasa específica fue en parte responsable de las dominantes actuaciones de Bezzecchi en Mandalika el año pasado y nuevamente en Tailandia.

El caso de Márquez

Marc Marquez, Ducati Team Photo by: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

El abandono de Márquez fue más complejo que solo la temperatura y la composición del neumático. El neumático trasero de su Ducati se delaminó después de golpear un piano en la curva 4, algo que Michelin atribuyó a que el piano era demasiado agresivo. Sin embargo, Márquez también señaló que había pasado por ese mismo piano "cientos" de veces en el test de pretemporada, por lo que se necesitaría un análisis más exhaustivo para tener una imagen completa.

"Estaba rodando de forma segura, pero tuve mala suerte", dijo Márquez. "Porque salté ese piano cien veces en el test [previo a la carrera], por ejemplo.

"[Fue lo mismo] durante la práctica. Y nunca ocurrió lo que ocurrió ahora. Porque normalmente esos pianos están hechos para que puedas salir de ellos de buena manera.

"Pero cuando salí, ya sentí que el neumático trasero explotó. Con un golpe grande también en la parte trasera.

"Normalmente, saltamos muchas veces en los pianos dobles. Pero esta vez cuando salté, había como una gran piedra allí. Y destruyó y explotó mi neumático trasero."

Mir también pierde muchos puntos

Joan Mir, Honda HRC Photo by: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

En el caso de Mir, el neumático trasero se había degradado tanto que comenzó a afectar al sistema electrónico. La situación se volvió tan grave que sintió que ya no era seguro seguir rodando.

El campeón de 2020 explicó que no recibió ninguna advertencia sobre el problema.

"Disfruté toda la carrera hasta que tuve un problema con un proveedor externo", dijo. "Tenemos que revisar bien qué pasó porque fue muy extraño.

"Normalmente sientes una caída en todo, pero en este caso tuve que retirarme, ni siquiera podía mantenerme sobre la moto porque era peligroso. Además, la electrónica de la moto no funcionaba correctamente, así que la moto se detenía.

"Creo que todos estábamos teniendo muchas dificultades con la gestión de los neumáticos, pero esto fue algo diferente, así que tenemos que entenderlo."

Mientras que Márquez y Mir fueron los más visiblemente afectados, la gestión de los neumáticos resultó ser un gran desafío en toda la parrilla. Equipos y fabricantes idearon algunas soluciones ingeniosas para lidiar con el problema, con pilotos limitando el uso del dispositivo de altura de marcha en ciertas curvas para conservar la vida útil de los neumáticos.

Es importante señalar que algunos otros problemas relacionados con los neumáticos a principios del fin de semana pasaron desapercibidos. Jorge Martín evitó una penalización en el sprint del sábado porque la caída de presión del neumático fue causada por un aro de rueda con fuga. Dado lo estrictamente que se han aplicado esas reglas desde su introducción, la decisión sugirió pruebas claras de una causa mecánica.

Michelin reveló más tarde que había recibido otros neumáticos con aros de rueda doblados durante el fin de semana, lo que sugiere que el problema estaba más extendido de lo que se asumió inicialmente. Sin embargo, es importante trazar una distinción, ya que Michelin sospecha que los aros de rueda rotos fueron causados por golpes contra los pianos, más que relacionados con el clima o con un defecto inherente del neumático.

"Marc nos dijo: 'El único error que cometí fue irme ancho'. Golpeó el piano, la rueda se dobló, así que el aire salió y el neumático se desllantó", dijo el jefe de Michelin en MotoGP, Piero Taramasso.

"Es una pena para él porque en ese momento era el más rápido en pista. Tuvimos este problema todo el fin de semana, tuvimos muchas ruedas que estaban dobladas cuando regresaban bajo nuestra carpa de boxes porque hacía mucho calor.

"El material es realmente blando y los pianos son muy agresivos. Por ejemplo, la pérdida de presión delantera de Jorge Martín ayer fue lo mismo: golpeó un piano, la rueda delantera se dobló y el aire salió. Jorge tuvo una fuga lenta y Marc perdió el aire de golpe."