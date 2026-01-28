¿Alpine innova en el control trasero del alerón móvil del A526?

Alpine debe dar un giro a su historia. Flavio Briatore ha exigido montar la unidad de potencia Mercedes y ahora los técnicos del equipo de Milton Keynes ya no tienen excusas para dar un salto de calidad. El A526, desarrollado por David Sanchez, tiene la ambición de llevar a la marca francesa al lugar que debería ocupar un equipo oficial, después del dificilísimo 2025 concluido en el último puesto del campeonato de constructores.

El coche no sigue las líneas dominantes y ha optado por soluciones propias que están destinadas a generar debate, ya que el esquema de la suspensión delantera es pull rod y solo el debutante Cadillac ha emprendido un camino similar que otros han abandonado (McLaren, Red Bull y Ferrari, por citar a los equipos de punta).

El A526, sin embargo, ofrece algunos aspectos interesantes que merecen ser analizados: los aerodinamicistas de Sanchez, de hecho, han probado un sistema para activar el alerón trasero móvil de una forma ingeniosa y diferente a la de los demás. El actuador, en efecto, no eleva el borde de ataque de los dos flaps móviles, sino que baja el borde de salida, con una acción inversa respecto a la competencia.

Franco Colapinto, Alpine A526 Photo by: Alpine

En la parte trasera también se destaca la placa lateral que en su zona superior está ligeramente curvada hacia el exterior para aumentar el caudal del flujo sobre un elemento como el alerón trasero, que debe diseñarse dentro de una caja reglamentaria muy pequeña, y los técnicos ya han entendido lo complicado que será encontrar un buen equilibrio con el eje delantero.

Franco Colapinto, Alpine A526: en el primer día de pruebas la pontón lateral era muy largo y el cono antintrusión se veía más retrasado. Photo by: Alpine

La boca de los radiadores está muy adelantada respecto al cono lateral antiintrusión (componente de seguridad de los coches), que sobresale ligeramente del lateral y está carenado en un perfil que permanece separado del pontón. En el tercer día ya hemos visto los primeros cambios y veremos otros más con los desarrollos.

El A526 mantiene la parte superior del sidepod excavada, mientras que en el tercer día de pruebas en Barcelona se abrió la tapa del motor para favorecer la evacuación del aire caliente de la unidad de potencia de Brackley.

En el bargeboard situado detrás de la rueda delantera apareció un segundo tirante de soporte que no estaba presente en el día inaugural de los test, mientras que se mantuvieron los desviadores de flujo bajo el alerón delantero, que retoman conceptos no muy lejanos en el tiempo que las reglas habían prohibido.

Alpine A526: detalle del alerón delantero con los desviadores de flujo en la parte inferior Photo by: Formula 1