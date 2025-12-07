Todos los campeonatos

Fórmula 1 GP de Abu Dhabi

¿Qué puede pasar con los neumáticos en la definición del título 2025 de F1 en Abu Dhabi?

Mientras Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri se enfrentan por el título mundial, así podrían impactar las estrategias en la carrera.

Benjamin Vinel
Benjamin Vinel
Publicado:
Lando Norris, McLaren

El Gran Premio de Abu Dhabi albergará hoy una definición del título de Fórmula 1 a tres bandas, la primera de este tipo en 15 años.

Involucrará a dos pilotos del equipo McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri, y al piloto de Red Bull, Max Verstappen.

El jefe de Pirelli en F1, Mario Isola, explicó el sábado que la estrategia de una sola parada "es la más rápida sobre el papel" en Yas Marina, con un primer stint con medios y un segundo con duros.

En ese caso, los tres pilotos estarían en igualdad de condiciones, ya que todos tienen al menos un juego de medios nuevos y un juego de duros nuevos.

Lo mismo ocurre con la estrategia ligeramente más lenta de duros/blandos, ya que tienen la misma cantidad de blandos usados, con el compuesto de banda roja utilizado en la clasificación.

Donde las cosas se vuelven interesantes —especialmente si el graining de los neumáticos se convierte en un problema— es en el escenario de dos paradas, que podría ser medio/duro/medio, medio/duro/duro o medio/duro/blando.

Oscar Piastri, McLaren

Oscar Piastri, McLaren

Photo by: Giuseppe Cacace - AFP - Getty Images

"Si tienes un graining que es un dolor de cabeza o difícil de gestionar, normalmente pasas de una situación de una parada a una de dos paradas bastante fácilmente", señaló Isola. "Porque la degradación que genera el graining no es manejable. Así que hay muy poco que puedas hacer. Con la degradación térmica puedes gestionar, con el graining es mucho más difícil.

"Está claro que aquí quieren proteger el neumático trasero. Porque necesitas una buena tracción, así que cargan más el delantero y generan graining. Pero para la carrera de mañana, con algo de gestión del ritmo, creo que es posible mantener el graining en un nivel que les dé la posibilidad de planificar una estrategia de una parada."

La principal diferencia cuando se trata de dos paradas es que ambos McLaren tienen dos juegos de duros y uno de medios, mientras que para Verstappen es al revés: un juego de duros y dos de medios.

"Es interesante que McLaren haya decidido guardar dos juegos de duros para mañana", comentó Isola. "Así que, si hay un safety car o cualquier otra razón por la que tengan que pasar de una estrategia de una parada a una de dos, tienen un juego extra de duros, mientras que los otros equipos de punta tienen dos juegos de medios. Así que tienen un enfoque ligeramente diferente si hay algún tipo de interrupción durante la carrera.

"Cuando los vi ayer guardando los dos juegos de duros, la idea era que quieren jugar de manera conservadora para asegurarse de que tengan el rendimiento adecuado durante la carrera. Pero el medio no está lejos del duro, no es una situación completamente diferente."

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Giuseppe Cacace - AFP - Getty Images

Finalmente, un factor que será igual de importante —y podría resultar aún más crucial— será el rol de Yuki Tsunoda.

El piloto de Red Bull, degradado para 2026, dijo que estaba listo para "comprometer" su estrategia con el fin de ayudar a Verstappen; en otras palabras, retrasar su primera parada tanto como pueda.

Entonces, los pilotos de McLaren tendrían dos opciones: hacer lo mismo hasta que tengan suficiente margen para reincorporarse por delante del segundo Red Bull, o detenerse en el momento teóricamente ideal —especialmente si necesitan cubrir a Verstappen por alguna razón— pero teniendo que adelantar a un combativo Tsunoda en pista.

Es un buen momento para recordar cómo la ventaja de Lewis Hamilton sobre Verstappen se redujo de nueve a dos segundos cuando terminó detrás de Sergio Pérez en la definición de 2021…

Información adicional por Ronald Vording

Filtros