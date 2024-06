Ferrari se muestra competitivo "en todas las condiciones" en Canadá

Destellos de Ferrari en el caprichoso viernes canadiense. Al término de la primera jornada en pista, los resultados dicen poco debido a la lluvia intermitente que cayó durante ambas sesiones.

Sólo se dispone de unas pocas vueltas para intentar evaluar el nivel de rendimiento de los monoplazas, la mayoría rodadas en la segunda práctica, datos que confirman un buen inicio de fin de semana por parte de la Scuderia.

En la primera sesión de entrenamientos libres, Carlos Sainz y Leclerc dieron cinco vueltas finales con neumáticos blandos, y ambos confirmaron su comodidad con el monoplaza.

En la FP2 la pista estuvo seca desde el minuto diez hasta la mitad de la sesión, un lapso de tiempo en el que los dos Ferrari salieron a pista con neumáticos medios. Tanto Sainz como Leclerc dieron varias vueltas para poner los neumáticos a temperatura, y luego el monegasco marcó un tiempo interesante (1m16s556), que fue el mejor con el compuesto 'amarillo' y el cuarto de la general.

"Hoy no había mucho que llevarse a casa en pista en cuanto a elementos para analizar", comentó Leclerc. "Las condiciones del asfalto eran muy diferentes cada vez que salíamos de boxes. Hemos completado un buen número de vueltas, y eso es positivo, hemos sido rápidos en todas las condiciones y si no estamos en las primeras posiciones es sólo porque no estábamos rodando en el momento en que la pista rendía mejor".

Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

La impresión positiva vino sobre todo del buen rendimiento de Ferrari en todas las condiciones. Incluso en las últimas vueltas de la FP2 (con neumáticos intermedios) Leclerc y Sainz marcaron tiempos muy rápidos.

"A pesar de las condiciones cambiantes del asfalto, hemos podido rodar bastantes vueltas, y hemos conseguido algunos tiempos interesantes tanto con los compuestos de seco como con los intermedios", confirmó Sainz.

"Obviamente no es fácil sacar conclusiones de hoy, tenemos que seguir centrándonos en nosotros mismos para estar mejor preparados para la clasificación de mañana", agregó.

Si el mal tiempo concede una tregua garantizando una pista seca en la FP3, el plan de Ferrari es concentrarse en preparar la clasificación. Una elección que se deduce de la decisión de renunciar a un juego de neumáticos medios (Sainz y Leclerc tienen dos frente a los tres de los dos pilotos de Red Bull), dando prioridad a los blandos (seis juegos disponibles para los de Ferrari, frente a los cinco de Max Verstappen y Sergio Pérez).

Leclerc espera que la jornada no se caracterice por los cambios en las condiciones, como ayer.

"Si la sesión de FP3 se celebrara en mojado y luego la clasificación fuera en seco, significaría enfrentarse a más incógnitas", explicó, "pero sigo confiando, la configuración básica parecía buena desde el principio, creo que estaremos listos para todo tipo de condiciones".