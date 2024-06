Hamilton se ilusiona con luchar arriba tras el viernes de Canadá

Mercedes introdujo una horquilla de suspensión delantera revisada para enlazar con el nuevo alerón delantero que estrenó en Mónaco, que presentaba un diseño de elemento superior más convencional en comparación con el plano superior separado y de cuerda corta con el que empezó la temporada.

El mal tiempo ha afectado a ambas sesiones este viernes en Montreal y, por tanto, limitó lo que Mercedes pudo aprender de las mejoras en tándem, pero, no obstante, ha ayudado a equilibrar el W15 entre la parte delantera y trasera.

Lewis Hamilton se sintió confiado en las dos prácticas y, aunque señaló que era demasiado pronto para predecir dónde acabaría Mercedes el domingo, su sensación inicial fue que podría empezar a acercarse a los tres primeros equipos, Red Bull, Ferrari y McLaren.

"Honestamente, es demasiado pronto para decir (dónde estamos). Me siento con ánimos de luchar, siento que el coche está reaccionando a mis entradas y como he dicho me siento muy confiado ahí fuera", dijo Hamilton.

"Pero no lo sabremos hasta que salgamos el sábado, suele ser un día diferente para nosotros y espero que mañana sea un buen día".

"En cualquier condición me he sentido muy fuerte hoy, así que tengo muchas esperanzas. Siento que estamos más cerca de la cabeza este fin de semana".

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Tras el retraso de 20 minutos en la apertura del pitlane en la FP1, Hamilton declaró que tenía muchas ganas de salir a pista el primero y animó a su equipo para que le dieran mucho tiempo en pista.

Añadió que su impaciencia también se debió a que quería probar el reasfaltado de la pista de Montreal que se había llevado a cabo a finales del año pasado.

"Me sentí muy bien. Tenía muchas ganas de salir, cada segundo les decía a los chicos 'salgamos, salgamos', les metía prisa, 'vamos, vamos', para maximizar el tiempo en pista sean cuales sean las condiciones".

"Esta es una pista en la que se construyen bloques, así que se trata de pasar el mayor tiempo posible en pista y entender tanto las condiciones como los cambios que han hecho en la superficie y en algunas de las zonas de escapatoria. Ha sido una sesión realmente buena y el coche se sentía fuerte".