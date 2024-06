Lo que aprendimos en las prácticas del viernes del GP de Canadá de F1

Las intensas precipitaciones afectaron las sesiones de entrenamientos libres de la Fórmula 1 el viernes en el Gran Premio de Canadá, dejando poco más de media hora de pista seca a lo largo del día.

Las advertencias de tormentas acompañaron las previsiones meteorológicas en Montreal y, aunque los fuertes vientos pronosticados no provocaron un problemas alrededor del Circuito Gilles Villeneuve, un diluvio de granizo del tamaño de una canica interrumpió las exhibiciones de los coches en el pitlane previo a la FP1 y antes de un período de fuertes lluvias. El aguacero amainó poco antes de la sesión, pero una serie de charcos alrededor de la pista de Ile Notre-Dame requirieron atención antes de que la sesión pudiera comenzar correctamente.

Con las dos sesiones viéndose afectadas por la lluvia, la información que se pudo extraer de la acción en pista fue mínima: un parón de 20 minutos al inicio de la FP1 mermó el tiempo de rodaje de la sesión, mientras que la FP2 también se vio afectada tras las tandas con neumáticos blandos por un aumento de las precipitaciones que obligó a volver a utilizar el neumático intermedio.

El resto del fin de semana de Montreal parece que se verá afectado por la lluvia, a la que los aficionados a los clichés suelen referirse como "el gran nivelador". No se limitará a aguar la salsa en el puesto de poutine -tradicional plato canadiense- del paddock, ya que dependerá de los equipos considerar hasta qué punto esperan comprometer sus reglajes en función de las previsiones meteorológicas.

Sin embargo, siempre hay algo que aprender, incluso si las sesiones del viernes acaban siendo poco representativas del resto del fin de semana. Pero a juzgar por las previsiones locales, es probable que la lluvia se quede...

La historia del día

Al final de la primera sesión de entrenamientos, el sol se ha colado entre las nubes grises y ha contribuido a secar el circuito, que se ha cubierto de un misterioso manto de vapor. Los pilotos se sintieron lo suficientemente confiados como para deshacerse de los neumáticos de lluvia y explorar el circuito con los blandos, tras lo cual Lando Norris se hizo con los derechos de presumir con su mejor tiempo al final de la sesión: 1m24.435s.

Los aficionados del viernes vieron a Norris liderar los primeros entrenamientos libres, que empezaron sin rodar debido a los enormes charcos y terminaron con la pista seca. Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

El esfuerzo de Norris siguió a un período más largo de rodaje en mojado, que se interrumpió poco después de haber comenzado con retraso. Zhou Guanyu hizo aquaplaning en la curva 5 y tocó el muro con su neumático delantero izquierdo, causando daños en la suspensión y la parada del piloto de Sauber en la siguiente curva. La interrupción de la acción con bandera roja permitió al circuito disfrutar del sol que, cuando se reanudó la sesión, rápidamente produjo una línea seca alrededor del circuito.

Las amenazas de lluvia persistieron por la tarde, aunque el circuito estaba prácticamente seco cuando comenzó la FP2. Esto dio a los pilotos tiempo suficiente para dar algunas vueltas con neumáticos blandos antes de que las condiciones volvieran a empeorar y los radares se llenaran de señales de inclemencias del tiempo.

Fue una sesión dominada por la presencia de Fernando Alonso en lo más alto del orden, ya que el Aston Martin pareció acumular suficiente temperatura en los neumáticos en condiciones de baja adherencia. Fue el primero en rodar en 1m19s, y continuó mejorando sus esfuerzos por marcar el ritmo para finalmente girar en 1m15.810s, casi medio segundo por delante del Mercedes de George Russell, su escolta.

"Es más importante averiguar qué pasó realmente y qué implicaciones tendrá para este fin de semana o para el resto del año" Max Verstappen

Alonso había seguido girando con los mismos neumáticos blandos, ya que su ingeniero de carrera Chris Cronin sugirió que el equipo debería guardar un juego extra del neumático C5 para una simulación de clasificación extra en la FP3, si las condiciones ofrecían otra ventana sin llovizna en la sesión del sábado. Esto permitió su flujo constante de mejoras vuelta tras vuelta, antes de que la sesión cambiara de marcha en su ecuador; en una sesión en seco, la segunda mitad normalmente se destinaría a tandas más largas con los compuestos más duros, pero en su lugar el empeoramiento del tiempo obligó a explorar con los neumáticos intermedios.

El líder del campeonato, Max Verstappen, sufrió con la unidad de potencia en la FP2, abortando una vuelta rápida para ir a boxes después de oler a quemado, lo que más tarde fue diagnosticado como un fallo del ERS, lo que llevó a los mecánicos de Red Bull a cavar bajo la piel de su RB20 en un esfuerzo por identificar al culpable.

"No es lo ideal", dijo luego el neerlandés. "Me hubiera gustado dar más vueltas y otras personas han dado algunas vueltas más en seco y algunas vueltas más ahora en mojado. Así que, definitivamente, no es como me hubiera gustado salir en la FP2. Pero creo que es más importante averiguar qué ha pasado realmente y qué tipo de implicaciones tendrá para este fin de semana o para el resto del año".

Fue una FP2 difícil para Verstappen, que completó sólo cuatro vueltas antes de que un problema con el ERS lo reentrenara a boxes Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images

Más tiempo húmedo debería dar oportunidades para sorprender

La mayoría de los pronósticos tienen lluvia y tormentas eléctricas programadas sobre Montreal el sábado, sobre todo por la tarde, por lo que es probable que los neumáticos intermedios y de lluvia continúen ejercitándose en la FP3 y la clasificación. Teniendo en cuenta el orden en la FP2, esto debería dar a los Aston Martin y Mercedes la oportunidad de brillar en la parte delantera del orden, con Ferrari muy en la mezcla, ya que Leclerc estuvo igualando a Russell y Lance Stroll en medio de las condiciones cambiantes.

McLaren también se mostró bien en la transición de la FP1 a tiempo seco, aunque esto depende tanto de estar en el circuito en el momento adecuado como del equilibrio y la carga aerodinámica. El calentamiento de los neumáticos en mojado es todo un reto, y requiere que los pilotos estén activos al volante sin inducir deslizamientos u otros sustos que produzcan irse a la barrera. En cualquier caso, dada la forma de McLaren en este momento, llevó a Oscar Piastri a sugerir que el equipo tiene más que perder en condiciones de mojado mientras intenta igualar su rendimiento en seco. Lo mismo puede decirse de Red Bull.

En caso de que la clasificación dependa en gran medida de los compuestos para mojado, es probable que los pilotos puedan utilizar un solo juego de neumáticos en cada fase y dar varias vueltas con una mayor carga de combustible. Pirelli ha detectado poco desgaste general durante las condiciones de mojado en la nueva superficie de la pista, ya que la rugosidad de la superficie parece ser indulgente y no proporcionar demasiada abrasión. Y esto persistirá en seco, según señaló su jefe deportivo, Mario Isola, ya que la naturaleza de tracción del circuito no expone a los neumáticos a demasiada carga lateral.

En el caso de que el circuito esté preparado para neumáticos de seco, la nueva superficie de la pista podría contribuir al deslizamiento, ya que aún no se ha engomado correctamente gracias a las condiciones cambiantes. Pirelli no ha conseguido suficientes tandas largas para evaluar si sus predicciones de graining eran exactas, aunque ha habido algunos informes de que los neumáticos habían empezado a mostrar graining en las primeras fases de la FP2.

Se esperan tormentas para el domingo por la tarde, que podrían afectar a la carrera. En condiciones de seco, Pirelli prevé que sea una carrera reñida a una o dos paradas, como ocurrió el año pasado. Y si está completamente seco en el gran premio, la elección entre las dos se reducirá a las opciones estratégicas desde la posición en pista y la evaluación de los índices de desgaste sobre la marcha si el tiempo en seco el sábado es limitado.

Si Aston Martin mantiene su gran capacidad de calentamiento de neumáticos de la FP2, Stroll podría tener un papel que desempeñar para sorprender en su carrera de casa. La destreza del canadiense en mojado ha sido a menudo el resultado de su enfoque de alta energía al volante, algo que puede costar una décima o dos en condiciones normales, ya que a veces no carga su coche de la manera correcta. En mojado, sin embargo, esto le da una ventaja a la hora de conseguir que los bloques de la banda de rodadura de los neumáticos de lluvia se muevan y generen calor. Lo mismo puede decirse de Yuki Tsunoda, ya que RB figuró en el extremo superior de los tiempos en la segunda sesión de entrenamientos. Sus estilos de conducción los ponen en mayor riesgo si empiezan a formarse bolsas de agua estancada, pero generar las temperaturas adecuadas en los neumáticos es la mitad de la batalla ganada.

¿Podría Stroll ser el protagonista en casa si las condiciones permanecen húmedas? Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Pero, como siempre, es difícil predecir cómo quedará el orden cuando llueve. Es circunstancial en el mejor de los casos, y tomar el circuito en su punto álgido de sequedad en el momento adecuado decidirá en última instancia el orden si aparece el tiempo previsto.

"Siempre va a ser una apuesta qué neumático poner en cada momento. A ver si acertamos", reconoce Alonso. "Ha sido un viernes complicado para todos. No dimos muchas vueltas en la FP1, no dimos muchas vueltas en la FP2, no dimos vueltas en condiciones de seco y no dimos vueltas en condiciones de mojado. Estábamos en medio de la nada".

"Tenemos que analizar un poco los datos y ser muy certeros. Creo que una buena decisión te puede hacer ganar cinco segundos. Una decisión equivocada te deja fuera de carrera". Fernando Alonso

"Pero podría ser así en la clasificación y en la carrera, así que sigue siendo una información muy útil. Tenemos que analizar un poco los datos y ser muy certeros. Creo que la decisión correcta te puede hacer ganar cinco segundos. La decisión equivocada, te deja fuera de carrera".

Aquí es donde los estrategas del muro de pits se ganan el pan. Una cosa es poner a los pilotos en la pista en el momento adecuado y otra muy distinta es asegurarse de que se quedan allí para aceptar la recompensa de la suerte.