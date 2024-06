Alonso predice que Canadá será interesante desde afuera, pero difícil desde el coche

La primera jornada de acción en el Circuito Gilles Villeneuve de Montreal estuvo marcada por el mal tiempo, que estuvo presente tanto en la primera como en la segunda sesión de entrenamientos.

Fernando Alonso se mostró especialmente firme durante la segunda práctica, mientras la pista se mantuvo seca, y obtuvo la mejor vuelta del día con un registro de 1m15s810 al volante de su Aston Martin AMR24.

"La verdad es que no hay mucho que comentar, ha sido un viernes complicado para todos. No dimos muchas vueltas en la primera práctica, no dimos muchas vueltas en la segunda práctica, no dimos vueltas en condiciones de seco y no dimos vueltas en condiciones de mojado", comenzó el español a analizar la jornada.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24, en boxes en Montreal. Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

De cara a un fin de semana donde se espera más tiempo inestable, Alonso anticipa que podrá se podrá pasar de la gloria a la nada en apenas un momento en la clasificación dependiendo de cuando cada competidor se encuentre en la pista y según qué condiciones.

"Estábamos en medio de la nada. Pero podría ser así en la clasificación y en la carrera, así que sigue siendo una información muy útil. Tenemos que analizar un poco los datos y ser muy certeros mañana. Creo que la decisión correcta te puede hacer ganar cinco segundos, la decisión equivocada, te deja fuera de carrera", vaticinó.

Los ensayos de este viernes marcaron la primera oportunidad en que los pilotos de F1 pudieron tomar contacto con el nuevo asfalto del circuito de Montreal.

"Se siente bien. Obviamente, no está muy limpio. También después de la tormenta se pone bastante polvoriento, pero al mismo tiempo, se siente bastante buen agarre. Así que creo que el nuevo asfalto es bueno. Sólo tenemos que probarlo en condiciones de mojado, si hay aquaplaning o algo así", dijo Alonso al respecto.

El bicampeón mundial de F1 piensa que lo que viene en el Gran Premio de Canadá será emocionante para los aficionados, pero piensa que será especialmente desafiante para los pilotos.

"Va a ser un fin de semana interesante para desde fuera, pero para nosotros va a ser siempre una apuesta sobre qué neumático poner en cada momento. A ver si acertamos", finalizó.