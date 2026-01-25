Ferrari rompe un tabú y declara que el peso del SF-26 ya está cerca del límite

Ferrari no hace proclamas, pero tampoco se esconde. El SF-26 que realizó el shakedown en Fiorano el viernes con Lewis Hamilton y Charles Leclerc ya es un monoplaza real, no demasiado diferente de los renders difundidos casi en simultáneo con la primera vuelta en la pista de casa y tampoco lejos de la versión que comenzará los tests de Barcelona el próximo martes, en el segundo día de pruebas colectivas a puertas cerradas.

Los hechos, por lo tanto, desmontan la teoría de quienes venían contando la existencia de dos Ferrari: una versión "A" para los tests y una posterior "B" para el debut en el Mundial en marzo con el Gran Premio de Australia.

Quien aclaró la situación fue el propio Loic Serra durante la conferencia de prensa realizada el viernes, donde el director técnico francés quiso explicar que "habrá evoluciones del coche, seguramente. Quiero decir que el desarrollo no comenzará solo con el inicio de la temporada, también estará presente durante los tests invernales. Luego, en lo que respecta a lo que se podría definir como un gran desarrollo, sin duda habrá algunas evoluciones".

Ferrari, por lo tanto, como todos los demás equipos, intentará aprovechar al máximo el poco tiempo disponible para descubrir y conocer un monoplaza que representa un corte neto con el pasado reciente. Hay tantas novedades en cada aspecto que compone el coche que se requiere una verificación minuciosa de cada elemento para confirmar la validación ya realizada previamente en el banco dinámico.

Photo by: Ferrari

El proyecto ha sido muy cuidado en las elecciones de base (que encuentran muchas analogías con el de la Mercedes W17) y en la definición de los detalles, gracias a "una parte más integrada del cambio arquitectónico global del vehículo", confirmó Enrico Gualtieri, director técnico de motores.

"Cada aspecto del coche ha sido perfectamente integrado tras un duro trabajo que se concretó en una colaboración cada vez más estrecha entre el equipo del propulsor, el del chasis y el equipo en pista, la ingeniería y también el piloto".

El monoplaza es más corto y más estrecho por reglamento y, ya desde las primeras imágenes, se percibe cuán distinto es el impacto visual. Con lo que juzgamos, con una pizca de orgullo, Ferrari ha oficializado en la ficha técnica del SF-26 el peso: 770 kg con agua, aceite y piloto. Desde que ciertos datos característicos de los monoplazas, como la distancia entre ejes, se convirtieron en secretos a custodiar como en Fort Knox, se había perdido la pista del peso.

Maranello, en cambio, declara solo 2 kg más respecto del valor mínimo reglamentario, que es de 768 kg. Si consideramos que los F1 de 2025 no podían bajar de los 800 kg, pero disponían de unidades de potencia que eran 34 kg más livianas que las actuales, se trata de un muy buen trabajo por parte de Ferrari en este aspecto.

Charles Leclerc, Ferrari SF-26 Foto di: Federico Basile | AG Photo

Resulta evidente, entonces, que la reducción no pudo limitarse a 30 kg, porque para compensar la mayor masa de la unidad de potencia fue necesaria una drástica dieta. En parte el ahorro fue fruto de una distancia entre ejes más corta (3.400 mm contra 3.600 mm) y de una anchura reducida (de 1.900 mm a 1.800 mm), pero todo lo demás es resultado de un trabajo minucioso que involucró el diseño de cada aspecto del monoplaza.

En la fase de desarrollo es posible que Ferrari haya previsto un aligeramiento para introducir un pequeño lastre, muy útil para encontrar el equilibrio correcto del coche en pista.

Normalmente, con las actualizaciones aerodinámicas, gracias a la adición de elementos pequeños y grandes, la masa tiende a aumentar, por lo que la reducción de peso debe estudiarse en consecuencia.

Hasta dónde llegarán los rivales es difícil de decir, pero hay quienes temen tener que arrancar con un lastre inicial que podría superar los 10 kg (que equivalen a aproximadamente tres décimas por vuelta). Loic Serra confía en un Ferrari sólido, por lo tanto fiable, y cuenta con un SF-26 que sea una buena base para sostener un proyecto muy flexible en su desarrollo.