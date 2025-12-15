Todos los campeonatos

Fórmula 1

Grosjean sorprendido por la caída de Piastri: “Como si su primo estuviera al volante”

Romain Grosjean ha observado con asombro la segunda mitad de la temporada de Oscar Piastri tras el sólido rendimiento del australiano durante gran parte de 2025.

Rahied Ishaak Lydia Mee
Publicado:
Oscar Piastri

Oscar Piastri se fue del Gran Premio de los Países Bajos como líder del campeonato, con 34 puntos de ventaja sobre su compañero de equipo en McLaren, Lando Norris. A pesar de esa amplia diferencia, terminó prediendo el título ante su compañero británico, en parte debido a una racha de seis Grandes Premios sin subir al podio.

Más aún, Piastri incluso terminó la temporada tercero en la clasificación, ya que Max Verstappen también lo superó.

El desarrollo de la lucha por el título sorprendió al francés Romain Grosjean, de extensa trayectoria en la Fórmula 1.

"Oscar Piastri es el piloto que este año simplemente no entiendo. Fue tan fuerte antes del parón de verano, pero después —tras Monza, durante cuatro o cinco carreras— se sentía como si su primo estuviera al volante", recordó el ex piloto de F1 en declaraciones a beIN Sports al repasar la temporada.

Piastri se recuperó en la recta final del campeonato con segundos puestos en Qatar y Abu Dhabi, siempre detrás de Verstappen. Ese repunte llegó demasiado tarde para evitar que Norris se quedara con el título mundial.

"En Qatar volvimos a ver a Oscar: el hombre más rápido en pista y pole position", continuó Grosjean. "No ganó la carrera, pero ese fin de semana en realidad no importó. Oscar había vuelto y me pareció que en Abu Dhabi se lo vio sólido. Para entonces, sin embargo, ya había perdido demasiado terreno".

A pesar de no haber logrado el título mundial, Grosjean ve el futuro de Piastri con optimismo.

"Si tienes una ventaja de 34 puntos y terminas con una desventaja de 13, eso no es lo que esperas. Pero aprenderá de esto", dijo el expiloto de Haas en un tono positivo. "Todavía es muy joven y solo lleva unas pocas temporadas en la Fórmula 1. Ha mostrado muchísimas cosas buenas y también que tiene un enorme potencial. Eso sí, ha demostrado que en determinados momentos, durante cuatro o cinco carreras, no estuvo al nivel que él mismo quería alcanzar. Si repite lo que hace bien y soluciona los problemas, será campeón del mundo".

Comentarios destacados
Romain Grosjean
McLaren F1
