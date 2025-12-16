Cómo fue el reencuentro entre Honda y Adrian Newey en Aston Martin

Honda se ha despedido como proveedor de motores de la familia Red Bull tras ocho temporadas y, a partir de 2026, suministrará motores únicamente a Aston Martin.

El fabricante japonés entra en escena en un momento interesante, ya que el departamento técnico del equipo de F1 con sede en Silverstone ha sido profundamente reforzado en los últimos tiempos. Así, a comienzos de 2025 Adrian Newey llegó procedente de Red Bull y en 2026 asumirá el rol de jefe de equipo en lugar de Andy Cowell, quien anteriormente fue el experto en motores de Mercedes. En su lugar, Cowell pasará a ser el jefe de estrategia de Aston Martin.

En Honda miran con entusiasmo esa colaboración, ya que trabajarán junto a dos grandes nombres del mundo de la aerodinámica y de los motores.

"Tenemos una relación muy buena: Andy es alguien a quien puedo llamar en cualquier momento para hablar de lo que estamos haciendo en Silverstone o en Sakura", dijo Koji Watanabe, presidente de Honda Racing Corporation (HRC), en una entrevista con Aston Martin. "El desarrollo y suministro de la unidad de potencia es responsabilidad total de HRC, pero por supuesto es muy valioso que Andy sepa perfectamente qué desafíos conlleva el desarrollo de motores y lo sensibles y complejos que son estos sistemas modernos. Mi respeto por él y por sus logros en el deporte es enorme".

Aston Martin contará a partir de 2026 con motores Honda como único equipo de F1. Photo by: Erik Junius

Según Watanabe, hay "muchas conversaciones" entre Honda y Aston Martin. "Y cuando establecemos objetivos para la unidad de potencia, él naturalmente nos plantea metas ambiciosas", añadió. "Es de gran valor contar con una figura senior dentro de Aston Martin que además sea experta en el desarrollo de motores. Debe haber armonía entre el proyecto del chasis y el del motor, y el rol de Andy lo hace posible".

Mucho diálogo con Newey

En Aston Martin, Watanabe también vuelve a encontrarse con una cara conocida: Newey. El británico fue durante muchos años el diseñador de Red Bull, pero ahora desempeña un rol similar en Aston Martin. "Nos reímos mucho en nuestra primera reunión después de que firmó con Aston Martin. Realmente se sintió como si pensáramos: '¡Aquí estamos de nuevo!'", bromeó Watanabe.

"Es enormemente emocionante que esté aquí y, por supuesto, hay un enorme respeto por sus cualidades. En lo que respecta al desarrollo del motor: nosotros tenemos nuestros propios procesos y planificación para construir una unidad de potencia competitiva, y Adrian trabaja desde el primer día con el mismo objetivo para el chasis, así que colaboramos estrechamente y tenemos muchas conversaciones en el punto donde esos dos mundos se encuentran".

Watanabe señala que mantiene "consultas frecuentes" con Newey, que normalmente implican "intensos intercambios de opiniones, sugerencias y comentarios".

"Pero siempre con el foco puesto en ganar", subrayó el directivo de Honda. "Cuando tenemos discusiones técnicas sobre componentes o desarrollo, siempre se trata del largo plazo: ¿cómo ganamos? Eso puede ser trabajo de detalle, pero también un análisis de la competencia, o la gestión del personal para sacar lo mejor de las personas, o incluso las finanzas y cómo trabajar de manera óptima dentro del límite presupuestario".

Sin embargo, según Watanabe, no todo gira únicamente en torno a ganar, citando palabras previas de Newey. "Adrian dijo en una entrevista anterior algo que se me quedó grabado: para él todo gira en torno a las personas. La F1 es un deporte de personas. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Hablamos mucho de tecnología y desarrollo, pero todo comienza con ideas humanas, pasión y compromiso. Eso se aplica absolutamente a Honda".