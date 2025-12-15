Vettel dice que Marko fue "el arquitecto" en el éxito de Red Bull en la F1

Poco después del Gran Premio de Abu Dhabi, el asesor de Red Bull Helmut Marko ya había insinuado que su futuro en el equipo de F1 era incierto, a pesar de tener contrato hasta 2026. El martes pasado, Red Bull anunció oficialmente que Marko, tras más de 20 años, dejaba su cargo como asesor y jefe del Red Bull Junior Team.

Desde la fundación del equipo, Marko vio a Red Bull conquistar seis títulos de constructores, así como ocho títulos de pilotos, repartidos entre cuatro campeonatos para Sebastian Vettel y cuatro para Max Verstappen.

La salida de Marko, de 82 años, de Red Bull tomó a Vettel por sorpresa. "Me sorprendió tanto como a todos los demás", dijo Vettel a Sport.de. "Le deseo a Helmut todo lo mejor en el camino que sigue y una jubilación más que merecida".

Aunque Marko no desempeñó un rol como jefe de equipo o CEO —como sí lo hizo Christian Horner durante 20 años—, Vettel ve al austríaco como el "arquitecto del éxito de Red Bull Racing y del [equipo hermano] Toro Rosso". "No solo en lo que respecta a la elección de pilotos; también las decisiones centrales sobre la estructura del equipo, el personal y la estrategia provenían de él", añadió Vettel. "Helmut puede considerarse el autor del éxito de Red Bull en la Fórmula 1".

A Marko le dolió no haber podido ir en su momento con Vettel a por cinco títulos consecutivos, para igualar el récord de Michael Schumacher. Cuando el contador de Verstappen llegó a cuatro, Marko volvió a proponerse como objetivo conseguir el quinto título seguido, nuevamente sin éxito.

"Me afectó mucho que este año nos quedáramos por muy poco al margen del campeonato del mundo y eso me dejó claro que este es el momento adecuado para cerrar este capítulo tan largo, intenso y exitoso", explicó Marko su decisión. "Le deseo muchos éxitos a todo el equipo y estoy convencido de que el próximo año volverán a luchar por ambos títulos mundiales".

Todavía no se sabe nada sobre la sucesión de Marko. Durante mucho tiempo circularon rumores de que Vettel podría seguir sus pasos, pero recientemente el cuatro veces campeón indicó que las conversaciones con Marko no avanzaron demasiado. "Sí hablé un poco con Helmut, pero no llevó a ningún lado. Nunca llegó a despegar realmente", señaló Vettel.