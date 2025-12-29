Por qué Steiner cree que Max Verstappen no vivirá un escenario a lo Vettel

Max Verstappen conquistó entre 2021 y 2024 cuatro títulos consecutivos con Red Bull y de ese modo siguió los pasos de Sebastian Vettel, quien entre 2010 y 2013 también logró cuatro campeonatos seguidos con el equipo de Milton Keynes. Sin embargo, después de que el alemán ganara su último título en 2013, atravesó un año sin victorias con Red Bull en 2014 y en 2015 dio el salto a Ferrari.

El exjefe del equipo Haas F1 Günther Steiner comparó al neerlandés con Vettel y con el dos veces campeón del mundo Fernando Alonso cuando, en The Red Flags Podcast, se le preguntó si Verstappen podría mantener su dominio en 2026.

"Para mí, Fernando era un talento de ese nivel, pero no pudo sostenerlo porque siempre terminó colocándose en el coche equivocado", opina Steiner. "Sin embargo, no creo que Max vaya a cometer ese error, porque junto con Jos, su padre, y Raymond [Vermeulen, su manager], se asegurarán de que termine en el coche correcto. Así que no me preocupa eso. Max estará en el mejor coche, y si no, en el segundo mejor", asegura Steiner.

Preguntado sobre si Verstappen podría correr una suerte similar a la de Vettel, Steiner añade: "No. Creo que eso se debe a que Vettel siempre estuvo en el coche dominante, mientras que Max ha demostrado que también puede hacerlo sin el coche dominante, porque el Red Bull este año no era el mejor coche de la parrilla".

"El año pasado tampoco era el mejor coche y aun así ganó el año pasado y terminó segundo este año. Así que creo que Max, con todo el respeto por Vettel y por lo que logró, simplemente está en otro nivel. Vettel se fue a Ferrari y allí no terminó de marcar el rumbo. Ganó carreras, pero nunca se convirtió en una historia de éxito como la de Michael [Schumacher]. Por eso creo que Max está simplemente en otra categoría".