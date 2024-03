Mercedes lucha con un problema "fundamental" en el diseño del W15

El fabricante alemán había llegado a este año con la esperanza de que una renovación del diseño le ayudara a recortar distancias con el líder Red Bull.

Sin embargo, los pilotos George Russell y Lewis Hamilton han tenido que soportar dos primeras carreras complicadas en las que ha quedado al descubierto una clara debilidad del coche.

El director del equipo, Toto Wolff, afirma que la escudería no comprende del todo qué está fallando en las curvas de alta velocidad, ya que su rendimiento en el mundo real no coincide con lo que sugieren sus datos.

"Hay algo que no entendemos", dijo. "Somos rápidos prácticamente en todo lo demás".

"Sabemos que tenemos un alerón trasero más pequeño, estamos compensando lo que perdemos en las curvas. Pero es justo a alta velocidad donde estamos perdiendo todo el tiempo por vuelta".

Wolff explicó que la cuestión va mucho más allá de ser un problema de puesta a punto, ya que cree que hay algo intrínseco en el diseño de su coche que no está funcionando.

"Creo que eso es importante", dijo. "Aquí no se puede afinar mucho".

"Nuestras simulaciones nos apuntan en una dirección y este es el tipo de gama de reglajes que elegimos entonces, donde pones el alerón trasero adecuado".

Toto Wolff, director del equipo Mercedes-AMG F1 Team Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Creo que ganarás unas décimas o no si aciertas o te equivocas con la puesta a punto, pero no hay un corredor masivo de rendimiento. Es más una cosa fundamental, que creemos que la velocidad debe estar ahí. Medimos la carga aerodinámica, pero no la encontramos en el tiempo por vuelta".

Las dificultades con el W15 han abierto la perspectiva de que Mercedes se enfrente a un tercer año consecutivo de problemas de rendimiento, después de sus males con los coches de efecto suelo en las dos últimas temporadas.

Pero Wolff está seguro de que la escudería se encuentra ahora en una situación diferente, y no tiene dudas de que llegará rápidamente al fondo de lo que ha ido mal.

"Hace dos años que hay algo que tenemos que detectar, y eso es lo que hay que desbloquear", dijo. "Tenemos que trabajar".

"No es por falta de ganas. Nos hemos esforzado mucho y la semana que viene vamos a hacer un gran esfuerzo, con más datos que comprender".

"Vamos a ir a Melbourne con fuerza. Tenemos una misión. Y estoy seguro al 100% de que vamos a abrir esa brecha de rendimiento".

