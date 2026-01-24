Pierre Gasly responde a las críticas por un posteo en Instagram en homenaje a Michael Schumacher

El piloto de Fórmula 1 de Alpine, Pierre Gasly, respondió a las críticas que recibió tras una reciente publicación en Instagram realizada durante sus vacaciones de esquí en el receso navideño.

El piloto francés compartió una foto suya vistiendo un traje de esquí rojo Marlboro, una indumentaria similar a la que utilizaba el ícono de la F1 Michael Schumacher, publicada el día del cumpleaños del siete veces campeón del mundo de Fórmula 1. Algunos aficionados calificaron la publicación como de mal gusto.

Al hablar con los medios durante la presentación del monoplaza de Alpine para la temporada 2026 de Fórmula 1, Gasly se refirió a la publicación.

"Soy un gran fan de Michael", dijo Gasly. "Siempre le he mostrado respeto. Creo que siempre he compartido el hecho de que fue uno de mis ídolos cuando crecía. Era una de sus chaquetas. Me encanta esquiar. Siempre lo hice desde que era un niño. Creo que realmente te despeja la mente.

"Como dije, tuve dos semanas. Pasé una semana con mi familia en Navidad y una semana con mis amigos, algo muy necesario en mi vida, simplemente para alejarme del entorno en el que estamos habitualmente y volver a una vida más tradicional con tus amigos. Disfruto mucho esa parte de las cosas. Fue bueno".

Añadió, específicamente sobre las críticas que recibió: "Sí. Creo que lamentablemente es la vida que vivimos. Creo que siempre demuestro que soy alguien muy respetuoso. Tuve un par de ídolos en mi vida. Michael fue y es uno de ellos. Así que ni por un segundo quise decir nada [malo] con eso".

Alpine presentó la decoración del A526 en un evento en Barcelona el 23 de enero, antes de los test privados de la próxima semana y de las pruebas de pretemporada del 11 al 13 de febrero y del 18 al 20 de febrero.

La temporada 2026 comenzará con el Gran Premio de Australia del 6 al 8 de marzo.